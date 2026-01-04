川普版門羅主義：飛彈托管委內瑞拉，順手打臉北京
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）
川普對委內瑞拉的斬首行動，表面上是一次跨國反毒、反恐的「執法升級」，實質上卻是門羅主義2.0的實戰版本。這一刀把馬杜洛從總統變成被押往紐約的被告，把一個主權國家的內政問題，粗暴改寫成「前院治安專案」。同時，這場行動也用最具戲劇性的方式，戳破了中國在拉美辛苦經營的安全與金融敘事，讓「北斗＋基建＋貸款」在飛彈落下的瞬間，暴露出面對軍事霸權時的脆弱。對拉美、歐洲與全球南方而言，憤怒與無力並存：他們在語言上唾棄這種行為，卻又暫時找不到足以改寫現實的對抗方案。
■ 川普飛彈版的門羅主義
川普把這場行動包裝成「美國暫時管理委內瑞拉，直到建立安全有序的過渡政權」，用詞刻意避開「入侵」「推翻政權」，卻又毫不掩飾美國要「重新駕駛前院」的野心。這種說法，實際上是在宣告：凡是在西半球又與中俄走得太近的政權，選舉合法性與主權，都可以在安全敘事下被降格。對拉美社會來說，這是歷史記憶的回聲。
從冷戰軍政府到今天的斬首行動，門羅主義不再假裝是防禦性原則，而是被川普明目張膽當成「可以隨時拔人」的授權書。這種把國家轉譯成「需要被管理的問題社區」的語言，讓國際法與多邊機制顯得蒼白，卻在國內政治上極具動員力。
■ 北斗被「關燈」：技術壓制與羞辱
外界流傳川普是「看穿了中國北斗衛星與相關鏈路」後，才拍板對委內瑞拉發動打擊，技術細節或許誇張，但敘事的核心很清楚：這是一場公開展示「誰能在戰場上關掉誰」的行動。行動前後，加拉加斯部分區域突發大規模斷電，軍方與政府通訊短暫失聯，油氣與港口設施的資訊流也明顯受阻，顯示美軍不只是投射火力，而是對整個指揮與感知體系施加壓制。
在國際輿論裡，這些現象被快速翻譯成一句話：就算你接上北斗、有自己的通信骨幹，一旦碰上高強度對抗，美軍仍有能力讓你的螢幕、你的星鏈、甚至你的國防操作介面集體「黑掉」。
對北京而言，這種「被關燈」的象徵羞辱遠大於技術細節本身。過去十年，中國一再把「北斗＋港口＋基礎設施」當成替代美國安全保護傘的另一種方案，試圖對外輸出一種「不靠華府也有安全感」的敘事。
但在委內瑞拉，友好政權在最需要保護的時刻，不只沒有因為北斗而多一層防護，反而在美軍打擊與網攻之下，連最基本的指揮與電力穩定都難以維持。這種場景，等於用一次高曝光度的實戰，把「北斗可以讓你更安全」這句宣傳語，反向變成國際輿論裡的質疑句——「如果北斗真的那麼重要，為什麼它救不了你最親近的朋友？
■ 反毒反恐包裝：把政權更迭治安化
川普與其幕僚刻意避開「入侵主權國家」的敘事，改以「掃蕩毒梟政權」「打掉恐怖網絡保護傘」來定義這次行動，等於把一場政權更迭，翻譯成跨境治安任務。當馬杜洛被重新標籤為「毒梟頭目」而不是「總統」，主權語言自然退居二線，反毒與反恐這兩張道德牌，就成為壓縮批評空間的利器。
對美國國內觀眾來說，這不再是遙遠的地緣政治賭局，而是「保護社區、阻止毒品與暴力外溢」的延伸戰線，有助於川普在治安與移民議題上鞏固支持。在國際媒體上，「抓到毒梟總統」這種戲劇化敘事，也天然比「違反國際法」更容易成為頭條，讓多邊主義與聯合國程序被擠到輿論邊緣，只剩專欄與學界在追問法律正當性。
■ 拉美與歐洲：集體唾棄、個別無力
拉美多國政府在第一時間用上最強烈的外交修辭，指責美國「粗暴踐踏主權」、「倒回冷戰干預模式」，街頭抗議與社群怒火也迅速蔓延。但在實際政策層面，這些國家對華府仍有高度安全與金融依賴，要在油氣、貿易、移民合作上與美國攤牌，代價遠超過多數政府的承受能力。
歐洲盟友的表情同樣矛盾：在價值層面，多數領袖必須公開為國際法與多邊秩序發聲；在戰略層面，卻又不願讓跨大西洋關係因委內瑞拉升級為長期對抗。結果是，一邊是外交辭令裡的「不可接受」，另一邊則是實務上的「尚可勉強忍受」，門羅主義因此在話語上被唾棄，卻在結構上被默認。這種落差，本身就是川普想展示的現實：你們可以抗議，但只要沒有能力改變規則，這套遊戲仍由美國主導。
■ 北京的算盤：從樣板變成壞帳風險
在中國對外敘事裡，委內瑞拉長期被包裝成「另類全球化」的樣板：透過貸款換石油與大規模基建輸出，把一個遭美國制裁的石油國家納入北京主導的金融與能源網。現在，當馬杜洛被押往紐約、未來過渡政權的合法性與政策方向，很可能由華府與其盟友深度塑造時，這個樣板瞬間變成高風險資產。
北京在外交上只能高調譴責「霸權主義」「嚴重違反國際法」，試圖在聯合國與全球南方受眾中維持道義高地。但在金融與能源談判裡，真正要面對的，是如何與新政府重新談判債務、油田與長約，避免多年投入被當成「前政權爛帳」一筆勾銷。委內瑞拉於是從北京口中的成功案例，變成一面照向自身的鏡子：當你無法在安全層面為夥伴扛下最大風險時，任何華麗的合作敘事，都可能在別人的飛彈下瞬間貶值。
■ 誰先命名現實，誰就贏一半
從國際政治傳播的視角看，委內瑞拉這一局，是一次極端而清晰的「命名戰」。川普政府在軍事行動前，就預先準備好一套多層敘事：
對內是「保衛邊境、掃蕩毒梟」，對拉美是「恢復前院秩序」，對全球則是「延伸反恐與反毒戰爭」。
行動一旦展開，畫面與說法就按照這個劇本鋪陳：高科技精準打擊、毒梟總統被捕、美國承諾重建秩序，迫使支持者與批評者都以此為起點展開辯論。北京、拉美與歐洲雖然迅速反擊，卻大多只能在「違反國際法」「霸權」「干涉內政」這些抽象層次上發聲，難以在情緒與故事張力上壓過「抓到毒梟」這條主線。
從這個意義上說，真正被展示的，不只是美國的軍事與情報能力，而是它在全球範圍內仍然握有一種可怕的「預設權」：
先以行動創造既成事實，再用一套對自家選民、部分盟友與搖擺國都「勉強說得過去」的語言，為這個事實命名。
只要沒有其他行為者能在第一時間提出一個更有吸引力、也更有實力支撐的替代敘事，世界就只能在美國版本的現實裡調整位置。對國際政治傳播而言，委內瑞拉不是唯一，也不會是最後一個案例。這次美國川普政權的「橫柴入灶」，恐怕將開啟2026赤馬紅羊年的連綿大火。
