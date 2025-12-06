川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益

記者陳思妤／台北報導

美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。

白宮公布最新「國家安全戰略」報告，內容提到台灣多達8次，也強調嚇阻台海衝突是優先事項，而理想上是透過保持軍事上的優勢，不支持片面改變台海現狀，並指出，高度關切台灣是合情合理。

對此，顧立雄表示，可以很清楚知道，印太的區域和平穩定是美國最大的核心利益，所以美國認為要偕同嚇阻，避免再有任何單方面、片面，危害區域和平穩定，以此作為他們最優先考量的事項。

顧立雄指出，美國急於要推動，印太區域周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，台灣也要強化自我防衛能力跟決心。他強調，站在第一島鏈前緣，強化自我防衛能力，一起形成集體偕同嚇阻，避免台海、印太區域和平穩定有任何改變，是現在所有民主價值同盟國家最首要的工作。

媒體也追問，怎麼看立法院預算中心認為，國防自主比例不足？顧立雄表示，會努力提升國防自主能力，這是國防部一貫政策，相關的年度預算、特別預算等，會透過技術移轉、共同研發、共同生產，盡量努力讓國防自主能力提升，會務實來推動。

