川普版「國安戰略」8度提台 顧立雄：印太和平穩定是美國核心利益

美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，強調嚇阻台海衝突為優先事項。國防部長顧立雄今（6）日下午出席活動時表示，可以清楚看出，印太區域的和平穩定仍是美國最大的核心利益，而台灣也應強化自我防衛能力與決心。

顧立雄今天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇前接受媒體訪問，談及「國家安全戰略」報告議題。他指出，印太區域和平穩定是美國的核心利益，因此美方認為應與相關國家合作進行嚇阻，避免任何單方面或片面行動危害區域和平穩定，這也是美國最優先考量的事項。

顧立雄表示，美國正積極推動印太周邊國家共同形成有效的集體嚇阻，而台灣也應強化自我防衛能力與決心。作為第一島鏈的前緣，台灣若能提升自我防衛能力，並與其他民主價值國家共同形成集體嚇阻，將有助於維護台海及印太區域的和平穩定，這也是各民主國家目前最重要的工作。

