川普版「廣積糧」稀土戰略，誓言打破中國壟斷！美國投入120億美元，啟動「金庫計畫」

川普2日在白宮橢圓形辦公室宣布啟動代號為「金庫計畫」（Project Vault）的戰略部署，預計投入高達120億美元（約新台幣3792億元），建立關鍵礦產的國家級儲備。美國內政部長柏根（Doug Burgum）則表示：「就像你們常說的『鑽吧，寶貝，鑽吧』（Drill, baby, drill），現在你說的是『挖吧，寶貝，挖吧』（Mine, baby, mine）。」

這場「金庫計劃」的發布會展現了典型的川普風格：高調、眾星雲集且目標明確。除了柏根，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）以及艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）創辦人弗里蘭德（Robert Friedland）皆列席見證。該計劃也見證了美國戰略重心的轉移——從地底下的黑金（石油），轉向了支撐21世紀科技霸權的鋰、鈷、鎳與稀土。​

川普強調，美國過去擁有國防戰略石油儲備，現在必須為工業界建立同樣的安全網，「我們不願再重演一年前的狀況」。中國去年限制7種稀土元素出口，隨後擴大管制範圍，導致美國製造業陷入供應鏈斷鏈的恐慌，被迫減產並走上談判桌的慘痛教訓，顯然是「金庫計劃」的最大推手。《金融時報》（Financial Times）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，「金庫計畫」的財務結構相當精巧，是典型的公私合力（Public-Private Partnership）模式。

「金庫計畫」總規模約120億美元，其中大頭來自美國進出口銀行（EXIM Bank）提供的100億美元15年期債務融資，另外約16.7億至20億美元則由私人資本挹注。這筆資金將由一個獨立的執行長管理，進出口銀行則在董事會中佔有一席之地。核心運作邏輯類似於保險機制，參與該計畫的企業會員需要支付會員費，以換取在市場供應中斷或價格劇烈波動的緊急時刻，從「金庫」中提領關鍵礦物的權利。

這座「金庫」計畫儲備約60天用量的關鍵原物料，採購標的鎖定稀土、銅、鋰、鈷等戰略物資。為了避嫌與專業分工，實際的採購任務將交由Traxys、Mercuria和Hartree Partners這三家全球頂尖的大宗商品貿易商負責。進出口銀行在聲明中指出，該計畫旨在「保護國內製造商免受供應衝擊，並強化美國的關鍵礦產部門」。值得注意的是，這個「金庫」本身並不以營利為目的，僅收取微薄的營運費用，這顯示出其高度的戰略公益性質。

紅色陰影下的資源焦慮

盧特尼克在發言時毫不客氣地抨擊歷任政府的失職，指責過去的政策讓美國採礦業崩潰，導致關鍵礦產完全落入中國掌控。「當我們在睡覺時，中國卻在不斷開礦，」盧特尼克強調，如今美國正在「奪回」這些戰略資源的控制權。根據國際能源總署（IEA）的統計，中國雖然不見得擁有所有礦產的最高儲量，但卻牢牢掌握了「加工與精煉」的咽喉。中國精煉了全球47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土。

對於參與的企業來說，「金庫計劃」不僅是買保險，更攸關企業的生死問題。通用汽車執行長芭拉直言：「擁有具韌性的供應鏈對我們的國家至關重要，對所有產業，特別是汽車業更是如此。」長年深耕非洲礦業的大亨弗里蘭德則將此計畫提升到國家復興的高度：「這不僅是為了國家安全，更是為了這個國家的『再工業化』（re-industrialization）。」

這反映出美國菁英階層的共識：要讓製造業回流美國（Reshoring），光有工廠和補貼是不夠的，如果最上游的原物料掌握在對手手中，所謂的「美國製造」不過是隨時可能被切斷供血的空中樓閣。儘管白宮高調宣示，但業內專家仍保持謹慎樂觀。歐亞集團（Eurasia Group）分析師普科（Tim Puko）對《金融時報》表示，建立儲備是一個「好的開始」，但短期內並不會立即改變遊戲規則，無法一夕之間消除美國對北京的依賴，「關鍵在於後續的執行力，以及美國能否向合作夥伴證明其信譽」。

稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges）的報告更為悲觀，指出美國恐怕要到2040年才能建立起自身完整的稀土供應鏈。這意味著在未來15年內，美中在關鍵礦產上的博弈仍將處於「敵強我弱」的態勢，「金庫計畫」充其量只是一個緩衝的防波堤，而非解決問題的萬靈丹。不過國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日將在國務院主持「關鍵礦產部長級會議」（Critical Minerals Ministerial），邀請來自歐洲、非洲與亞洲數十個國家的官員與會，預料會中將簽署多項雙邊協議，試圖建立一個「去中國化」或至少是「降低對中依賴」的全球礦產物流體系。

