川普版「廣積糧」稀土戰略，誓言打破中國壟斷！美國投入120億美元，啟動「金庫計畫」
川普2日在白宮橢圓形辦公室宣布啟動代號為「金庫計畫」（Project Vault）的戰略部署，預計投入高達120億美元（約新台幣3792億元），建立關鍵礦產的國家級儲備。美國內政部長柏根（Doug Burgum）則表示：「就像你們常說的『鑽吧，寶貝，鑽吧』（Drill, baby, drill），現在你說的是『挖吧，寶貝，挖吧』（Mine, baby, mine）。」
這場「金庫計劃」的發布會展現了典型的川普風格：高調、眾星雲集且目標明確。除了柏根，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）以及艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）創辦人弗里蘭德（Robert Friedland）皆列席見證。該計劃也見證了美國戰略重心的轉移——從地底下的黑金（石油），轉向了支撐21世紀科技霸權的鋰、鈷、鎳與稀土。
川普強調，美國過去擁有國防戰略石油儲備，現在必須為工業界建立同樣的安全網，「我們不願再重演一年前的狀況」。中國去年限制7種稀土元素出口，隨後擴大管制範圍，導致美國製造業陷入供應鏈斷鏈的恐慌，被迫減產並走上談判桌的慘痛教訓，顯然是「金庫計劃」的最大推手。《金融時報》（Financial Times）與《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，「金庫計畫」的財務結構相當精巧，是典型的公私合力（Public-Private Partnership）模式。
「金庫計畫」總規模約120億美元，其中大頭來自美國進出口銀行（EXIM Bank）提供的100億美元15年期債務融資，另外約16.7億至20億美元則由私人資本挹注。這筆資金將由一個獨立的執行長管理，進出口銀行則在董事會中佔有一席之地。核心運作邏輯類似於保險機制，參與該計畫的企業會員需要支付會員費，以換取在市場供應中斷或價格劇烈波動的緊急時刻，從「金庫」中提領關鍵礦物的權利。
這座「金庫」計畫儲備約60天用量的關鍵原物料，採購標的鎖定稀土、銅、鋰、鈷等戰略物資。為了避嫌與專業分工，實際的採購任務將交由Traxys、Mercuria和Hartree Partners這三家全球頂尖的大宗商品貿易商負責。進出口銀行在聲明中指出，該計畫旨在「保護國內製造商免受供應衝擊，並強化美國的關鍵礦產部門」。值得注意的是，這個「金庫」本身並不以營利為目的，僅收取微薄的營運費用，這顯示出其高度的戰略公益性質。
紅色陰影下的資源焦慮
盧特尼克在發言時毫不客氣地抨擊歷任政府的失職，指責過去的政策讓美國採礦業崩潰，導致關鍵礦產完全落入中國掌控。「當我們在睡覺時，中國卻在不斷開礦，」盧特尼克強調，如今美國正在「奪回」這些戰略資源的控制權。根據國際能源總署（IEA）的統計，中國雖然不見得擁有所有礦產的最高儲量，但卻牢牢掌握了「加工與精煉」的咽喉。中國精煉了全球47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土。
對於參與的企業來說，「金庫計劃」不僅是買保險，更攸關企業的生死問題。通用汽車執行長芭拉直言：「擁有具韌性的供應鏈對我們的國家至關重要，對所有產業，特別是汽車業更是如此。」長年深耕非洲礦業的大亨弗里蘭德則將此計畫提升到國家復興的高度：「這不僅是為了國家安全，更是為了這個國家的『再工業化』（re-industrialization）。」
這反映出美國菁英階層的共識：要讓製造業回流美國（Reshoring），光有工廠和補貼是不夠的，如果最上游的原物料掌握在對手手中，所謂的「美國製造」不過是隨時可能被切斷供血的空中樓閣。儘管白宮高調宣示，但業內專家仍保持謹慎樂觀。歐亞集團（Eurasia Group）分析師普科（Tim Puko）對《金融時報》表示，建立儲備是一個「好的開始」，但短期內並不會立即改變遊戲規則，無法一夕之間消除美國對北京的依賴，「關鍵在於後續的執行力，以及美國能否向合作夥伴證明其信譽」。
稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges）的報告更為悲觀，指出美國恐怕要到2040年才能建立起自身完整的稀土供應鏈。這意味著在未來15年內，美中在關鍵礦產上的博弈仍將處於「敵強我弱」的態勢，「金庫計畫」充其量只是一個緩衝的防波堤，而非解決問題的萬靈丹。不過國務卿魯比歐（Marco Rubio）4日將在國務院主持「關鍵礦產部長級會議」（Critical Minerals Ministerial），邀請來自歐洲、非洲與亞洲數十個國家的官員與會，預料會中將簽署多項雙邊協議，試圖建立一個「去中國化」或至少是「降低對中依賴」的全球礦產物流體系。
更多風傳媒報導
其他人也在看
腳底按摩聽到「街口要倒了」 董座梅驊化身巷弄間諜救火【Yahoo財經大人物】
「只聽過銀行、農會被擠兌， 第一次看到電子支付被擠兌」國內擁有700萬會員、第二大支付業者街口支付去年因母公司36億元股權被查封，一度引發momo、Pchome、全國電子等大型通路暫停支付，董事長梅驊接受《Yahoo財經大人物》回憶當時深陷客戶「信任」風暴，他不僅沒有驚慌失措，反而「捲起褲管」去夜市做腳底按摩，以「微服出巡」模式，潛入街頭巷尾與老闆們博感情。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
低軌衛星漲瘋了！47檔概念股全上漲 燿華亮燈狂吸3.6萬張買單排隊搶
低軌衛星又起飛！台股今日迎來大幅反彈，開盤十分鐘內強彈600點，強勢族群也迅速展露頭角，低軌衛星概念股以兆赫（2485）一馬當先，開盤不久亮起紅燈創下新高價，領軍燿華（2367）也攻上漲停，更吸引3.6萬張買單排隊，其餘如華通（2312）、啟碁（6285）等相關概念股也群起而攻，漲逾半根，據統計，低軌衛星概念股於截稿為止48檔個股中有47檔開紅上漲。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出