川普版「新聯合國」，北京也要插一腳！？中國外交部證實：已收到美方邀請

中國外交部20日證實，已獲邀加入美國總統川普正在籌組的「和平委員會」。路透指出，華府為推動這項化解以巴衝突的全球倡議，已向數十國發出邀請。但最近才與華府達成貿易休戰協議的中國政府，並未明確表態是否接受這項邀請。

所謂「和平委員會」是川普「戰後加薩」願景的一部分，他已陸續發函邀請各國加入和平理事會，除英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等美國盟友，連俄羅斯、白俄羅斯等傳統上不屬於西方盟邦的國家也在受邀之列。不過根據《路透》報導，各國政府迄今對川普的邀請大多抱持觀望態度，還有外交官員擔憂，川普的做法可能削弱聯合國的權威。

川普籌組的和平委員會將以解決加薩衝突為起點，之後也將擴展至處理其他國際局勢。倡議理事會將由川普終身擔任主席，成員國需繳納1億美元才能加入、但任期以三年為限，除非繳納10億美元購買永久會員身份。中國外交部發言人郭嘉坤20日在例行記者會表示：「中方已收到美方邀請。」不過對於俄新社記者提問「中國對此倡議持何立場」，他並未回答。

對於日本NHK記者提問「川普委內瑞拉採取強硬措施、威脅吞併格陵蘭等，中國如何評價」，郭嘉昆也不願回答。不過他也再次強調，過去一年中美關係歷經起伏波折，實現整體動態穩定，符合中美兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待，「中方願同美方一道，推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全發展利益」。​



