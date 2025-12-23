川普版「飢餓遊戲」？50州各選1男1女參加建國250周年運動賽

《飢餓遊戲》電影改編自蘇珊．柯林斯的同名反烏托邦小說。翻攝網路



美國總統川普日前宣布，將在明年慶祝建國250週年時舉辦「愛國者遊戲」，每州各選出1男1女青少年運動員參賽。消息傳出後立刻引發外界聯想著名青少年反烏托邦小說《飢餓遊戲》情節。

川普上週四（12/18）發表長約3分鐘的影片宣布，明年秋天將舉辦慶祝美國建國250周年的「愛國者遊戲」（Patriot Games）全國性競賽。他說：「老實說，你們從未看過這樣的比賽，未來可能也不會再看到。」

川普說，「愛國者遊戲」會是一項「為期4天的運動比賽，每州選出最傑出的高中運動員、1名男性和1名女性，彼此競賽」。

各州各自派出1名青少年和1名青少女代表，此參賽者條件立刻讓外界聯想小說改編的電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）情節。

《飢餓遊戲》描述不存在的施惠國，要求12各行政區每年各自選出年紀介於12至18歲的1男1女當作「貢品」，24人在競技場上彼此獵殺，最後只能有1人倖存。小說情節中，女主角凱妮絲自願代替年幼妹妹擔任「貢品」參加殘酷的生存遊戲。

當川普宣布將舉行「愛國者遊戲」後，美國交通部長達菲（Sean Duffy）的女兒艾薇塔（Evita Duffy-Alonso）在網路開玩笑發文表示：「我很樂於志願代替我的妹妹參加比賽，總統先生。」

至於「愛國者遊戲」究竟有何遊戲規則？如何進行？川普並未透露太多細節，僅強調：「我保證，不會有男性參加女性運動賽事。你們不會看到發生這種事情。」

自稱主導並推動美國250周年慶祝活動的「自由250」（Freedom 250）在官網上也可見川普所聲稱的「愛國者遊戲」計畫說明。網站上寫著：「這場前所未有的體育賽事將由各州、各行政區的優秀男女中學運動選手參加…從預賽開始到在現場觀眾面前進行的最終決賽日，這些參賽者將為新一代美國人點燃火炬。」

