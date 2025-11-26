川普特使下週赴俄 盼敲定和平協議

記者施欣妤／綜合報導

美國總統川普25日表示，將派遣特使魏科夫前往莫斯科，會晤俄羅斯總統蒲亭，針對調整過的烏俄和平協議草案，進一步敲定內容。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基希望與川普會面討論細節，並呼籲有意在戰後派部隊駐烏的西方國家，盡速簽署合作備忘錄。

美國與烏克蘭代表團在瑞士協商後，擬定19點和平協議草案。川普表示，草案還在修訂中，各方仍有歧見，他已派遣魏科夫赴俄會晤蒲亭，預計下週啟程；同時美國陸軍部長德里斯科也將再赴烏克蘭，與澤倫斯基會談，希望盡速敲定和平協議內容。

廣告 廣告

隨著談判進入新階段，澤倫斯基表示，希望與川普見面討論和平協議細節，並重申歐洲國家應在相關決策扮演更大角色。

同日，英、法等國組成的「志願者聯盟」也召開視訊會議，澤倫斯基向盟邦表示，在日內瓦的會晤已取得正面進展，也呼籲有意在戰後派維和部隊部署烏克蘭的「志願者聯盟」國家，盡速簽署合作備忘錄，將承諾具象化。

魏科夫（左）下週將再度前往俄國，與蒲亭商議新版烏俄和平草案。（達志影像／美聯社資料照片）