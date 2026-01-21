川普特使將赴俄與普丁會談 稱協議最後「10%」近完成

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)將於22日與美國特使魏科夫(Steve Witkoff)舉行會談；美方正尋求，就終結近4年的俄烏戰爭進行談判。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)20日對俄羅斯商業頻道RBK表示：「是的，確實，總統的行程中已安排明天(22日)的相關接觸。」

魏科夫稍早表示，他計畫於22日晚間自瑞士達沃斯(Davos)啟程前往莫斯科，川普的女婿庫許納(Jared Kushner)也將同行。

美國總統川普(Donald Trump)已指派兩人，負責協商制定俄烏和平協議。

魏科夫在接受彭博電視(Bloomberg TV)訪問時說：「賈瑞德(指庫許納)和我將在22日晚間出發，深夜抵達莫斯科，之後再前往阿拉伯聯合大公國(UAE)進行工作小組會談。」

魏科夫指出，是俄方提出這次會面請求，他並相信，針對協議最後「10%」的內容，雙方已接近達成一致。

他表示，將於今天稍晚與烏克蘭官員會面。

美國近幾個月來已加強斡旋，試圖促成一像和平協議，終結這場自第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突。

烏克蘭方面表示，已同意「90%」的協議內容。然而，包括棘手的領土問題在內的關鍵議題仍未獲解決。

基輔同時也尋求盟友釐清戰後安全保障安排，烏方認為，這對遏止莫斯科再度發動攻勢至關重要。

在相關談判持續進行之際，正值俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵屆滿4週年，而在冬季期間，俄軍持續猛烈攻擊烏克蘭的能源設施。