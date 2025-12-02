川普特使訪俄談和平協議 普丁先嗆「做好戰鬥準備」

俄羅斯總統普丁在莫斯科會見了美國總統川普的特使魏科夫等人。

俄羅斯總統普丁在克里姆林宮會見了美國代表團。他先前指責，烏克蘭的歐洲盟友「站在戰爭那邊」，並且警告，莫斯科「準備戰鬥」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，俄羅斯總統普丁在莫斯科會見了美國總統川普的特使，先前他曾經表示，不希望與歐洲開戰，但他也說，已經做好戰鬥準備。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，和平計畫草案中還有些問題需要解決，但美國正採取嚴肅措施以結束戰爭。

美國有線電視新聞網CNN報導，普丁和美國特使魏科夫以及川普的女婿庫許納會面超過四小時，會談前，克里姆林宮發言人培斯科夫曾說，會談沒有時間限制，會根據需要一直談下去。

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏克蘭正在等待美國就與莫斯科的會談發出信號。澤倫斯基透過社群平台發文表示，「我們會收到各式各樣的訊號，如果這些訊號朝某個方向發展，如果我們與夥伴公平競爭，那麼我們可能很快會與美國代表團會面。」澤倫斯基也說，他已經準備好與川普總統會面，一切都取決於今天的討論結果。