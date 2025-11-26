川普特使、女婿下週會普丁 飛莫斯科前夕「親俄通話紀錄曝光」

川普透露女婿庫許納（左）可能陪同中東特使赴俄。（翻攝自庫許納IG）

美國總統川普欽點的中東特使將於下週前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面，討論和平計畫。川普本人已證實這一消息，稱雙方在和平協議上的分歧「僅剩少數幾點」，顯示和平進程可能出現重大推進。然而，一通發生於10月中旬的對話紀錄在這個敏感時機點遭曝光，引發了外界對於該計畫是否偏袒莫斯科的擔憂，為和平方案增添了變數。

川普於美東時間週二（25日）在空軍一號上向記者證實，宣布，他已指派美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）下週前往俄羅斯會見普丁總統，並透露他的女婿、伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）可能陪同。川普隨後也在Truth Social上發文補充，和平協議「僅剩少數幾點存在分歧」，表明美俄雙方的談判已取得顯著進展。

然而，據《彭博新聞社》今（26日）獨家發布的一份通話錄音顯示，威特科夫在10月中旬與普丁外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）通話時，曾主動建議普丁應如何向川普提出烏克蘭和平協議。威特科夫表示，他相信俄羅斯「一直想要達成和平協議」，並建議普丁向川普讚揚他解決加薩停火的努力，並為烏克蘭制定一個20點和平方案。此通話被認為與最終獲川普背書的28點和平計畫起源有關，而該計畫被普遍認為要求烏克蘭做出重大領土讓步和承諾不加入北約，有偏袒俄羅斯的傾向。

另外，川普10月中旬在白宮會晤澤倫斯基前一天，與普丁進行了一次「極富成效」通話，隨後，川普向澤倫斯基表明他傾向不出售長程戰斧飛彈給基輔，展現出他積極介入並引導和平進程的意圖。

白宮通訊主任史蒂文張（Steven Cheung）對此回應，稱這份通話紀錄恰恰證明威特科夫「幾乎每天都在與俄羅斯與烏克蘭官員對話，以促成和平，而這正是川普總統任命他去做的事情。」川普原定本週四（27日）為烏克蘭接受美國支持的和平計畫的期限，但他週二又撤銷並改口稱「對我來說，截止日就是戰爭結束之時」。





