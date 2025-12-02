川普特使、女婿即將會見普丁！澤倫斯基：領土主權與安全保障是底線

烏克蘭總統澤倫斯基（左）1日在巴黎與法國總統馬克宏（右）會面。（圖／達志／美聯社）

俄烏戰爭持續近4年之際，和平談判的動向再次成為國際焦點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）1日在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面後強調，基輔在任何協議中的核心目標始終如一：維持烏克蘭主權，並爭取強而有力的安全保障。他形容，「領土問題是最困難的」，因為俄羅斯依舊要求烏克蘭，放棄仍握有部分控制權的頓巴斯（Donbas）東部地區，而基輔斷然拒絕。

據《BBC》報導，這場巴黎會議隨後延伸至與英國、德國、波蘭及義大利領袖的聯合通話，反映歐洲各國迫切希望介入日益複雜的談判情勢。而在大西洋彼岸，烏克蘭與美國代表也完成了為期2天在佛羅里達（Florida）的會談，內容聚焦於修訂1份，被廣泛批評為過度偏袒俄羅斯的和平草案。

白宮對最新的會談氣氛展現樂觀態度。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣稱，美國政府「非常樂觀」地看待達成協議的可能性。然而，澤倫斯基在X平台上的表態更為保守，認為談判「非常具建設性」，但過程中仍存在「一些待解決的艱難問題。」

在美國方面，川普特使威特科夫（Steve Witkoff）於佛羅里達會議後已啟程前往莫斯科，預定與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，美國總統川普（Donald Trump）的猶太裔女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）亦將出席。威特科夫此前已與澤倫斯基、馬克宏、烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話，並將把相關討論內容轉達給普丁。

普丁上週曾透露，美國已向俄羅斯展示1份和談草案，並稱該文件可能成為未來協議的「基礎」。然而，這份去年11月外流的美俄草案，在歐洲及基輔引發強烈反彈，因其內容不僅高度偏袒莫斯科，還詳載如何運用被歐洲凍結的俄羅斯資產，甚至規範烏克蘭進入歐盟市場的條件。

馬克宏在巴黎會議中強調，目前「沒有任何完成的和平方案」，並堅持任何協議都不能在缺乏烏克蘭與歐洲的參與下敲定。他表示，領土問題「只能由澤倫斯基總統做最終決定」，而凍結資產、安全保障及烏克蘭加入歐盟等議題，也都必須納入歐洲國家的利益與立場。儘管如此，馬克宏仍肯定川普政府為結束戰爭所做的努力，並提醒俄羅斯已在過去多次拒絕停火或和平提議，「他們似乎並不急著停止戰爭。」

左右談判結果最核心的議題，依舊是烏克蘭的領土主權問題。俄羅斯的多項割地要求都被基輔視為主權侵害，因而不可接受。除領土爭議外，安全保障的議題同樣敏感。基輔與歐洲國家希望烏克蘭能獲得如北約（NATO）成員資格等長期安全保障，避免再次遭受侵略，但俄羅斯強烈反對，川普也公開排除烏克蘭加入NATO的可能性。

儘管各方積極在外交層面尋求突破，但戰火並未止息。基輔當局表示，俄羅斯1日清晨對烏克蘭東部城市聶伯城（Dnipro）發動空襲，造成4人死亡、40人受傷。有未經證實的消息指出，此次攻擊使用的是彈道飛彈。網路流傳的影片也顯示，1條高速公路旁發生巨大爆炸；另據當地媒體報導，有辦公大樓、汽車與商店都遭受重大損壞。

在外交努力挫敗之際，澤倫斯基本人更深陷國內的政治危機。其幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）因「烏克蘭國家反腐敗局」（NABU）與「反腐敗專門檢察院」（SAPO）在上個月28日突襲其住所而辭職。此外，還有2名內閣部長遭到撤換。川普11月30日在「空軍一號」（Air Force One）上回應此事時表示，烏克蘭面臨「一些棘手的小問題」，並重申他相信俄羅斯與烏克蘭都希望結束戰爭。

