川普特使、女婿會普丁！俄同意與美、烏舉行安全會談 領土仍是癥結點
編譯林浩博／綜合報導
美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner），於半夜造訪克里姆林宮，和俄羅斯總統普丁討論俄烏終戰。會後俄方稱，同意與美國和烏克蘭舉行安全會談，但也警告除非領土問題獲得解決，否則不會有持久的和平。
同意安全會談 但領土野心不讓步
克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴媒體，這場在將近23日凌晨0點展開的4小時談話，「很實在、具有建設性，又很坦率」。他稱俄羅斯參謀本部情報總局局長、柯斯特克夫（Igor Kostyukov）將率團前往阿布達比，參加與美國、烏克蘭的三方安全會談；另外，投資特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）將就經濟議題與魏科夫會面。
俄羅斯表態願意配合美方，但此次深夜對話並未有任何突破。鄂夏柯夫說：「最重要的是，我們總統在與美國人的這些會談中，重申若未依照在安克拉治所同意的架構解決領土問題，是不用期待能達成長久和平。」鄂夏柯夫所指的，是去年川普與普丁的阿拉斯加高峰會。
鄂夏柯夫轉述，普丁稱俄羅斯「真心誠意」想達成外交解決。但他又話鋒一轉：「直到這點達成以前，俄羅斯會繼續追求特別軍事行動的目標。在戰場上尤其如此，因為俄羅斯武裝部隊掌握了戰略的主動權。」
由於俄軍無人機與飛彈對能源設施的大規模打擊，烏克蘭正處於戰爭以來最嚴酷的冬季。氣溫低於零度之下，基輔等多座城市的數十萬民眾，卻又苦於長時間的停電和暖氣斷供。烏克蘭稱，此行徑證明了普丁無意於和平，並強調緩慢推進的俄軍，承受了巨大損失。
新加入談判的美方代表
這場深夜會談，俄方有總統普丁和他的兩名幕僚──鄂夏柯夫與德米崔耶夫。美方這裡，除了老面孔魏科夫與庫許納，還加入了第三人──川普新任命的和平委員會顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）。魏科夫與庫許納才在去年12月初，同樣在克里姆林宮與普丁見面。
俄烏戰爭即將打到第五年，早已是二戰後歐洲最血腥的衝突。這次會談是川普終結此戰爭嘗試的最新一步。川普於21日直白表示，普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）如無法達成終戰協議，那就是「愚蠢」。
在莫斯科會談以前，魏科夫稱，經過多個月的談判，現在只剩一項問題。魏科夫並未點名問題，但鄂夏科夫直接說是領土，也不讓人驚訝。
