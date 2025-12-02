川普特赦前宏都拉斯總統 民主黨轟雙標：打擊毒船卻放毒梟？

川普特赦前宏都拉斯總統葉南德茲。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普於11月28日宣布，將特赦因毒品走私重罪而被定罪的前宏都拉斯總統胡安奧蘭多．葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此舉已於12月2日獲白宮官員與葉南德茲律師史達比利（Renato Stabile）證實。葉南德茲已於當天清晨自美國聯邦監獄獲釋，原服刑45年，罪名為輸入可卡因及相關武器罪。

葉南德茲於2024年3月在紐約經三週陪審團審判後遭定罪。美國司法部指控他是「全球最龐大、最暴力的毒品走私網路核心人物之一」，協助將超過400噸可卡因走私進入美國。當時檢察官指出，葉南德茲自2004年至2022年間長期參與毒品交易，甚至於任內接受販毒集團賄賂以鞏固政治權力，並動用政府資源保護共犯，讓毒品與暴力氾濫，助長洪都拉斯成為全球治安最差的國家之一。

在判刑時，紐約地方法官卡斯特爾（Kevin Castel）指出，這名前總統「運用政治權勢保障毒品網路，並阻止司法介入與查緝」，他更痛批葉南德茲「表面上打擊犯罪，實則暗中庇護毒梟，是典型雙面政客」。

儘管葉南德茲堅稱無辜並上訴，川普仍在社群平台發文聲稱「我極為尊重的人表示，他受到不公平對待」，因此決定予以特赦。據《Axios》報導，川普親信羅傑史東（Roger Stone）曾為此特赦積極遊說。

川普在12月2日出席活動時回應此事表示：「很多宏都拉斯人請我這麼做，我覺得這樣做很好。他被判刑，是因為他是總統，而國內有毒品交易存在。可是一國元首不該因此被關45年。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則在12月1日的記者會中，批評葉南德茲案件是拜登政府「司法濫權」的結果，強調川普此舉是為了「糾正過去不公」。

然而此特赦也引發民主黨猛烈抨擊。維吉尼亞州聯邦參議員提姆．凱恩（Tim Kaine）在接受《CBS》訪問時表示：「令人震驚。這顯示川普根本不在意毒品犯罪。」他質疑川普對委內瑞拉毒品問題強硬動武的正當性，「若他真的不在意毒品走私，那他對委內瑞拉的軍事行動又是為了什麼？」

德州眾議員喬昆．卡斯楚（Joaquin Castro）更在社群媒體直言：「川普聲稱要打擊毒品犯罪，卻赦免販毒總統，還下令擊沉加勒比海船隻，這樣怎麼說得通？」

川普近來將打擊毒品列為2025年選戰主軸，針對芬太尼走私對特定國家徵收關稅，並揚言擴大對委內瑞拉的軍事行動，甚至擬針對陸地目標進行攻擊。但本次特赦行動卻引發外界質疑其政策一致性與對毒品問題的真實態度。

