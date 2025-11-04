川普特赦幣安創辦人 它好神3年報酬達2倍！
財經中心／余國棟報導
幣圈本周最大消息莫過於川普政府特赦幣安（Binance）創始人趙長鵬，川普甚至公開表示支持態度，大量持有比特幣的微策略則再度出手買進、IBM宣布推出數位資產平台，以協助金融機構或企業建立區塊鏈服務，加密貨幣市場正向訊號頻出，激勵國泰全球數位支付服務ETF（00909）股價表現，00909近6個月報酬65.65%，位居9月份公會資料統計，全台跨國投資指數股票型產業類第一名。
國泰全球數位支付服務ETF（00909）經理人楊庭杰表示，00909追蹤的「Solactive全球數位支付服務指數」鎖定「數位支付」、「數位資產發行」、「數位資產軟體」、「數位資產基礎建設」等趨勢產業，涵蓋加密資產、區塊鏈等數位經濟的行業要角，成分股緊扣數位資產題材，在全台三百多檔ETF中深具特色，是一般散戶及投資大眾，有意參與幣圈或加密資產行業投資的重要標的。
觀察00909的產業分布，其中有近4成為比特幣儲備商及礦商，舉凡Microstrategy、Marathon、Cleanspark及RIOT都是成分股，16%左右是交易所及穩定幣發行相關，知名的Coinbase、SBI Holding、Robinhood和Circle都是成分股，另有3成聚焦在數位支付，包括Visa、Mastercard、Paypal、Block等，基金共有30檔成分股，替投資人精準打包數位資產生態系。
自川普上任以來，每次發言或政策都是市場重要風向球，楊庭杰指出，儘管川普對各國關稅政策反覆不定，但本人及其家族對於加密資產的力挺態度始終不變，川普家族也因推出迷因幣帶來巨額收入，可以說未來主宰全球趨勢發展的除了AI主流之外，另一大勢力就是加密資產迎來全新時代的大浪潮，川普就是加密產業的最大加速器。
但對於台灣投資人來說，比特幣、乙太幣、泰達幣、甚至狗狗幣，還有近期台灣金融業對於是否發行穩定幣的評估討論等等，幣種過多認識不易，繁複的交易流程更是讓人怯步，目前全台僅有國泰全球數位支付服務ETF（00909），是極少數主攻數位資產供應鏈的ETF，自2022年7月13日掛牌以來，已累積超過3年的表現讓投資大眾檢視，其1年報酬率58.72%、 2年報酬率170.94%、3年報酬率198.45%，在同類型基金中表現名列前茅，值得對加密資產有興趣的投資人納入投組。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
