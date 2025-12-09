川普特赦後 宏都拉斯檢察總長：將逮捕葉南德茲
（中央社德古西加巴8日綜合外電報導）宏都拉斯檢察總長賽拉亞（Johel Zelaya）今天表示，他已下令宏都拉斯當局並請求國際刑警組織，執行2023年對前總統葉南德茲的逮捕令。葉南德茲先前獲美國總統川普赦免。
美聯社報導，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上週獲川普特赦後，已從美國聯邦監獄獲釋。他因協助運送數噸古柯鹼至美國，去年在美國聯邦法院被判處45年徒刑。
葉南德茲在2022年卸任後不久，從曾被視為美國禁毒戰爭盟友，淪為美方要求引渡的對象。之後遭現任總統、社會民主派自由重建黨（LIBRE）的卡斯楚（Xiomara Castro）拘捕並移交給美國。
賽拉亞附上一張兩年前由最高法院法官簽署的逮捕令照片，內容涉及詐欺與洗錢的指控。該逮捕令註明，一旦「被告由美國當局釋放」，就必須立即執行。
數十名宏都拉斯官員和政界人物捲入所謂的「潘朵拉案」（Pandora case），宏都拉斯檢察官指控政府資金透過一個非政府組織網絡，被轉移到各政黨，其中包括葉南德茲在2013年的總統競選活動。
葉南德茲的律師史塔比（Renato Stabile）在電子郵件中表示：「這顯然是敗選的自由重建黨政府在被趕下台之際，企圖恐嚇葉南德茲的純粹政治操作。這是可恥且絕望的政治戲碼，而這些指控毫無根據。」
在川普表明有意赦免葉南德茲後，賽拉亞曾表示，他的辦公室將必須採取行動，杜絕逍遙法外。
葉南德茲的妻子在他獲釋後表示，這位前總統為了自身安全，行蹤保密。（編譯：陳昱婷）1141209
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 177
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨
高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 301
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 138
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 14
台灣人怕過太爽？雷聲大雨點小 周休三日難行
台灣一年總工時 高達 2千 030 小時，世界第五、亞洲第二，有民眾在公共政策平台提案「週休三日」，再度 掀起討論。但看似吸引人的構想，也讓產業界 高度緊張。勞工擔心是否得延長 平日工時？薪水 會不會被砍？專家直言, 週休三日能否成為高工時 困境的解方, 還言之過早。 #周休三日#勞工#工時東森新聞影音 ・ 22 小時前 ・ 4
中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市中和區一棟分租套房，發生搶案！一名60歲的楊姓男子，因為欠繳房租，被房東趕了出來，他與房東說好，要回租屋處搬東西，結果看到一樓大門沒關，他還進去睡了一晚，隔天要離開時，男子看到隔壁女租客要外出倒垃圾，立刻拿出水果刀，挾持女子、綑綁雙手，搶了6700元買毒品，結果一小時內就被逮捕。員警：「欸他吧是不是。」一名男子蹲在地上，被警方包圍！一小時前，他闖入分租套房內，勒索、行搶後逃逸，而他的身分，也立刻被警方掌握！監視器拍到男子犯案後，快步離開公寓，穿著鮮紅色外套，鬼鬼祟祟的模樣，很難不被注意！中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）分租套房房客：「（住戶）就是不會隨手關門，那個嫌犯已經搬離這邊，已經大概有兩三個月了，樓上那個密碼鎖沒有換，就用他原來的密碼跑進去，結果那個嫌犯好像是躲在門後面那邊。」勒索搶案，發生在新北市中和地區，60歲的楊姓男子，是分租套房前租客，因為積欠多個月的房租，10月底被房東趕出來，居無定所，疑似缺錢買毒，重返分租套房犯案。公寓住戶：「之前就說他當廚師，後來行為就怪怪的好像吸毒，聽說好像繳不起房租。」這個月3號，楊姓男子重返租屋處搬家當，看到一樓大門敞開，一路走到四樓套房，由於房東大門密碼沒換，讓他得以入內，回到原金租的套房睡了一晚，隔天中午，他看到隔壁女租客剛好要倒垃圾，竟然將女租客拖回房間內，先用水果刀威嚇對方，再用手機線綁住雙手，女子嚇壞給了7700元，楊姓男子疑似良心過意不去，最後只拿了6700元，還跟女租客大吐苦水半小時，最後幫她包紮、倒垃圾，女子事後嚇得趕緊報警。中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元。（圖／民視新聞）中和派出所所長陳則佑：「（嫌犯）一年前發生車禍的關係，導致他的收入來源比較不穩定，所以造成他經濟上有些困窘，所以才臨時起意犯這個案件。」楊姓男子犯案後，買完毒品，馬上被警方逮到，一開始還謊報刀械藏匿地點，混淆警方！這回老公寓一樓大門敞開成為破口！讓嫌犯得以連闖三關行搶，最終還是被逮個正著。原文出處：中和公寓住戶「壞習慣」釀禍！ 毒犯持刀闖租屋套房搶走女租客6700元 更多民視新聞報導家人捲入校園霸凌案！賴瑞隆落淚致歉：會轉學、就醫與負責三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告民視影音 ・ 1 天前 ・ 1