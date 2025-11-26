川普特赦感恩節火雞 說的笑話全都在罵民主黨政敵

美國總統川普11月25日依照感恩節傳統，在白宮「特赦」火雞。路透社



美國總統川普週二（24日）依照傳統，在白宮「特赦」了兩隻火雞，使牠們不至於變成餐桌上的感恩節大餐。不過，在這個通常由總統發揮幽默感，展示溫馨與團結的傳統場合中，川普接連抖出的笑話，全都是在罵他的民主黨政敵。

今年被選為獲得赦免的兩隻火雞，分別是高博（Gobble）和瓦斗（Waddle），重約50磅（約23公斤）。兩隻火雞事先都經過一週的訓練，讓牠們適應噪音與人群聚集的環境，典禮前一天還入住白宮附近的威拉德洲際飯店（Willard InterContinental Hotel）。但是在週二的赦免典禮中，只有高博出現，瓦斗不知何故「在任務中失蹤」（MIA）。

川普在赦免火雞時說，去年的總統拜登赦免火雞「桃子」（Peach）和「花朵」（Blossom）時，使用「自動簽名筆」，因此完全無效，他特地緊急回溯簽字赦免了桃子和花朵。川普上任後，緊咬拜登使用自動簽名筆簽署多份文件，包括拜登簽的特赦令，認定這些文件全部非法無效。

這一關於自動簽名筆簽署無效的說法，並沒有任何法律根據。但是川普還是在週二的場合上喊說「杭特在哪裡」，意指拜登卸任前特赦親生兒子杭特拜登的特赦令無效。

高博和瓦斗是第一夫人梅蘭妮亞在網路徵求得來的命名。川普週二說，他曾經考慮要把這兩隻火雞取名叫裴洛西與舒默，兩人分別是民主黨在眾議院與參議院的領袖。川普接著說，但是他很快打消念頭，「因為我絕對不會特赦他們，我永遠不會赦免那兩個人」，這就會讓火雞無法獲得特赦。

在特赦火雞的場合上，川普說他本來準備了一個關於伊利諾州州長普立茲克的笑話，但是他不想說了，因為「我不想談到他是一個大肥豬（big, fat slob）的事實，我不想講。」

