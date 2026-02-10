川普特赦才會開口！淫魔艾普斯坦前女友受刑中 拒答國會質詢所有問題

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國司法部於近期陸續釋出已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的眾多相關證據及檔案，內容包含眾多歐美高階人士及政要與其通訊來往的紀錄，震撼歐美政治圈，其現年64歲的前女友兼共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）於昨（9）日接受國會閉門質詢，拒答任何問題，並稱只要美國總統川普（Donald Trump）願意特赦，她就會開口作證。

已故性犯罪者艾普斯坦的64歲前女友兼共犯麥克斯威爾於昨日接受國會閉門質詢，期間拒答任何問題，稱只要川普願意特赦，她就會開口作證。（圖／美聯社）

根據《BBC》報導，64歲的麥克斯威爾因性販運罪遭判處20年徒刑，目前正在德州監獄服刑中，昨日她於監獄中以視訊方式接受美國眾議院監督暨政府改革委員會的閉門質詢，委員會主席科默（James Comer）表示麥克斯威爾「如預期的」根據美國憲法第5修正案行使其緘默權，全程閉口不談。

廣告 廣告

科默表示「這顯然十分令人失望，我們有許多關於她與艾普斯坦所犯下罪行的問題，也有關於潛在共犯的問題。」科默補充道「我們誠心想為美國人民揭露事實，也為倖存者們伸張正義，這是這次調查的目的。」美國第5憲法修正案給予美國人民保持緘默的權利，以免自證其罪。

對此，麥克斯威爾的辯護律師馬可斯（David Oscar Markus）透過社群平台表示，只要川普願意特赦麥克斯威爾，那她將完整且誠實的呈現事實「只有麥克斯威爾能提供完整的事實，有些人可能不喜歡他們所聽到的，但事實至關重要。」白宮日前曾表示，不會給予麥克斯威爾特赦，也沒有任何討論特赦的空間。在此質詢之前，一群艾普斯坦案的受害者曾寄信至情報委員會敦促議員對於麥克斯威爾所提供的情報抱持懷疑態度，受害者們也對麥克斯威爾拒絕合作的態度表示批評。

更多FTNN新聞網報導

「川習會」4月登場？美媒爆川普將訪北京會習近平 今年還有3場會面

眾議院選舉大勝！高市早苗攜自民黨橫掃316席單獨破2/3 川普道賀：很榮幸為她背書

4大指數全收紅、道瓊飆破5萬點！川普豪語預測：任期結束前衝上10萬點

