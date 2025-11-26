川普特赦火雞不忘開砲！諷拜登「特赦無效」

▲美國感恩假期將至，美國總統川普（Donald Trump）25日依照傳統，在白宮特赦了兩隻火雞，使牠們免於成為感恩節的餐桌美食。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國感恩假期將至，美國總統川普（Donald Trump）25日依照傳統，在白宮特赦了兩隻火雞，使牠們免於成為感恩節的餐桌美食。不過，在這理應充滿節日歡樂氣氛的場合，川普依舊不改言辭犀利本色，諷刺前總統拜登去年對火雞的特赦無效，因為拜登用了自動簽名筆，隨後又說本想將火雞取名為「南西和查克」，但是這樣一來「我永遠不會赦免這些人」。南西顯然是暗示民主黨前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）、查克則是民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）。

廣告 廣告

根據《美聯社》報導，今年被赦免的火雞分別名為「搖擺走」（Waddle）和「咕咕叫」（Gobble），就在川普宣布赦免時，火雞應景地發出響亮叫聲，讓現場觀眾不禁哈哈大笑，川普也縮了縮脖子，做出逗趣的表情，並感嘆說「誰會想傷害這只美麗的鳥兒呢？」

▲火雞在活動上興奮地咕咕叫，美國總統川普（Donald Trump）也做出逗趣表情。（圖／美聯社／達志影像）

儘管感恩節氣氛歡樂，但川普在談話時砲火四射，接連開了許多充滿政治意味的諷刺笑話，像是要把火雞送去薩爾瓦多那所關押美國遣返移民的監獄，還有諷刺拜登去年頒布的特赦令無效，因為拜登用了自動簽名筆，更在現場高呼「杭特在哪裡？」杭特（Hunter Biden）是拜登次子，曾被定罪但遭到拜登特赦。

川普還說本來想將火雞取名為「南西和查克」，但是馬上就意識到這樣一來「我永遠不會赦免這些人」，透過兩位民主黨資深議員裴洛西和舒默的名字來玩梗。

特赦火雞活動結束後，川普美國時間週二晚間搭專機飛往佛州展開他的感恩節假期。川普本希望在感恩節前敲定俄烏和平協議，雖然談判持續推進中，但現在看來壓線達成共識的機會不大。而在美國國內，感恩節大餐的價格會漲或者會跌，也關係著敏感的通貨膨脹問題。川普政府在司法戰上挫敗，法官駁回了司法部對前FBI局長科米的指控，雖然川普政府仍可繼續上訴。在國會，兩黨合作成功立法迫使川普公布更多愛潑斯坦的文件，顯示川普對於共和黨的控制力似乎有所降低。這個感恩節假期對川普來說，恐怕不會特別開心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美中關係回暖？貝森特：川普明年或4度會晤習近平 增強局勢穩定

賴清德投書華郵！承諾大幅提升國防預算嚇阻北京 對川普表達感謝

中美日電話外交！專家：習近平要川普管管高市早苗 下一步可能曝