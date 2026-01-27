川普牽「北極企鵝」是對的？原來是俄兵扮「間諜企鵝」，探敵情遭殲滅。圖／翻自@Breaking911

日前美國總統川普提到格陵蘭問題，釋出一張他牽著「北極企鵝」的AI生成圖，引發網友熱議。不過近日，俄烏戰場上也出現「北極企鵝」，仔細一看，竟是俄羅斯士兵假扮「間諜企鵝」刺探敵情。

據英國《快報》報導，近日在網上出現一段影片，相信在俄烏戰場上，突然出現一隻「企鵝」，仔細一看，是俄羅斯士兵假扮的「間諜企鵝」，相信他以此為偽裝，刺探敵情。不過之後還是遭到烏克蘭無人機鎖定，並將這隻「間諜企鵝」殲滅。

報導指出，這段影片最早源自於烏克蘭空軍私下的Telegram群組，後來被烏克蘭武裝部隊第120獨立領土防禦旅轉發到臉書，不過目前尚未有任何官方說明影片中的內容。但這段影片曝光後，隨即引發網友熱議，大家紛紛直呼：「原來川普是對的，北極真的有『企鵝』！」、「可憐的間諜企鵝，最後仍難逃一死。」、「乍看有喜感。」

這隻「間諜企鵝」應是俄羅斯士兵穿上俄國最新研發的「隱形斗篷」。圖／翻自@Breaking911

另外報導也分析認為，這隻「間諜企鵝」應是俄羅斯士兵穿上俄國最新研發的「隱形斗篷」，讓人體穿上隱形斗篷後，企圖逃過熱成像攝影機的捕捉，俄國從2024年夏天開始廣泛使用該工具。

烏克蘭、俄羅斯與美國於本週，在阿聯酋阿布達比舉行會談，不過各方未能達成共識，俄烏皆表示願意繼續對話，下一輪三方會談將於2月1日同在阿布達比舉行。烏克蘭總統澤連斯基表示，這次會談重點集中在結束衝突條件，俄羅斯副外長里亞布科夫則稱，俄方在談判中堅持按照俄美元首去年於阿拉斯加峰會上達成的共識，解決領土問題。



