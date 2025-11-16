川普狂掃債券市場！短短一個月175筆交易 買超逾25億、規模上看105億元

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）最新揭露文件顯示，美國總統川普（Donald Trump）在8月底至10月初期間大幅加碼債券市場，短短約一個多月內共進行超過175筆交易，購買金額至少達8200萬美元（約新台幣25.75億元），若以申報區間的上限估算，實際規模甚至可能突破3.37億美元（約新台幣105.85億元），金額相當驚人。

美國總統川普（Donald Trump）在8月底至10月初期間大幅加碼債券市場，短短約一個多月內共進行超過175筆交易。（圖／取自The White House臉書）

路透報導指出，這份依《1978年政府倫理法》所提交的資料僅列出交易金額範圍，未揭露精確數字，但仍可看出川普投資的重點多落在公共機構發行的債券，包括市政、州政府、郡政府與學區債券等。此外，他也買進許多企業債，涵蓋博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、臉書母公司Meta、家得寶（Home Depot）、CVS Health，以及高盛、摩根士丹利等華爾街大行，甚至在政府取得英特爾（Intel）股份後，也同步購入英特爾債券。

川普政府方面未對這批投資動作多做說明，但先前曾強調，川普本人及家族並未直接管理投資組合，而是交由第三方金融機構操作。另一份8月的申報資料也顯示，自他在1月20日重返白宮後，購入的債券累計已超過1億美元。

根據他在2025年6月提交的年度申報，川普仍持續從加密貨幣、高爾夫俱樂部與授權等來源取得收入，合計超過6億美元。路透依申報推估，他名下資產總額至少達16億美元，財務實力依舊雄厚。

