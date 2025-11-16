川普狂掃債券市場！短短一個月175筆交易 買超逾25億、規模上看105億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）最新揭露文件顯示，美國總統川普（Donald Trump）在8月底至10月初期間大幅加碼債券市場，短短約一個多月內共進行超過175筆交易，購買金額至少達8200萬美元（約新台幣25.75億元），若以申報區間的上限估算，實際規模甚至可能突破3.37億美元（約新台幣105.85億元），金額相當驚人。
路透報導指出，這份依《1978年政府倫理法》所提交的資料僅列出交易金額範圍，未揭露精確數字，但仍可看出川普投資的重點多落在公共機構發行的債券，包括市政、州政府、郡政府與學區債券等。此外，他也買進許多企業債，涵蓋博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）、臉書母公司Meta、家得寶（Home Depot）、CVS Health，以及高盛、摩根士丹利等華爾街大行，甚至在政府取得英特爾（Intel）股份後，也同步購入英特爾債券。
川普政府方面未對這批投資動作多做說明，但先前曾強調，川普本人及家族並未直接管理投資組合，而是交由第三方金融機構操作。另一份8月的申報資料也顯示，自他在1月20日重返白宮後，購入的債券累計已超過1億美元。
根據他在2025年6月提交的年度申報，川普仍持續從加密貨幣、高爾夫俱樂部與授權等來源取得收入，合計超過6億美元。路透依申報推估，他名下資產總額至少達16億美元，財務實力依舊雄厚。
更多FTNN新聞網報導
蘇丹內戰「上千萬人流離失所」！ 川普非洲特使：盼以外交結束全球最大人道危機
就等川普簽名！美政府關門40天終於要開張 眾議院222票放行
80年來第一人！敘利亞總統夏拉進白宮會川普 通緝要犯成為座上嘉賓
其他人也在看
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
川普近月大量買進債券！金額高達8200萬美元 超過175筆金融交易
美國總統川普（Donald Trump）近月買進大筆債券，《路透社》根據美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）公布的財務揭露資料報導，川普自8月28日到台視新聞網 ・ 13 小時前
BBC現正面臨與世界上最有權勢之人的艱難法律戰：接下來會發生什麼事？
BBC文化編輯說，任何認為向特朗普道歉就能阻止他提起訴訟威脅的人都是妄想。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
川普財務申報曝光！狂掃債券總額破105億 驚人身家揭曉
根據最新文件顯示，美國總統川普在8月至10月間，大量購入企業與市政債券，總價值至少8200萬美元（約25億台幣），估算實際規模更可能超過3.37億美元（約105億台幣）。中天新聞網 ・ 13 小時前
比較法學、比照同婚、與時俱進 立院法制局建議：旁系血親禁婚限4親等內
基於優生學，我國旁系血親6親等內不得結婚。但近日高雄發生表兄妹誤結遭判婚姻無效案例，衍生子女淪非婚生子女爭議。立院法制局建議，應修法限縮旁系血親禁婚親等範圍，若違反也應改為「得撤銷」，以維法律關係安定。太報 ・ 20 小時前
川普再擴大債券布局 8月底以來至少投資8200萬美元
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）今天公布的財務申報文件顯示，美國總統川普8月底至10月初購買至少8200萬美元的公司債與市政債，當中包括投資於因其政策而受惠的產業。中央社 ・ 11 小時前
美國對委內瑞拉動武？川普稱已做好決定 專家警告出兵風險高
美國真的要動手了嗎?美國總統川普1４日表示，他對委內瑞拉的行動已做好了決定。CNN引述4名消息來源指出，川普於本週聽取了對該國軍事行動選項的簡報，正在思考大規模介入與推翻馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的利與弊。但專家警告，強行從外部進行政權更替，恐怕會讓川普得不償失。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台美發布匯率聯合聲明 外界推測關稅談判結果將揭曉
台美日前首度發布台美匯率議題聯合聲明。外界認為台美關稅談判結果即將揭曉，預期央行未來干預匯率頻率會減少。但這份聲明發布後，新台幣無本金交割、遠期外匯夜盤急升，市場浮現預期升值心理。另外，川普（Donald Trump）日前也撤銷超過200種食品進口關稅，專家預期，如果我國輸美產品，在美國市場無可替代，關稅稅率可望調低。公視新聞網 ・ 10 小時前
台股週跌幅近1%！市值蒸發8126億 它重摔7%最慘
本週集中交易市場總成交金額為2兆9,509.07億元，全體上市股票成交金額為2兆7,673.51億元，股票成交量週轉率為3.39%。根據台灣證券交易所統計，114年11月14日發行量加權股價指數收盤為27,397.50點，較上週(114年11月7日)的27,651.41點下跌253.91點，跌幅約為0.92%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲18.44%為最大，跌幅以綠能環保類指數下跌7.17%為最大，未含金融類指數下跌274.65點，跌幅約為1.12%，未含電子類指數上漲159.56點，漲幅約為0.85%，未含金融電子類指數上漲94.44點，漲幅約為0.70%。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鴻海科技日上菜啦！攜手OpenAI大藍圖將揭曉
鴻海科技日將於11月21～22日於南港展覽館一館4樓舉行，第二天開放民眾免費入場參觀；今年活動主軸為「三大智慧平台結合AI技術應用」，展示AI Factory、機器人、半導體等九大主題成果，呈現集團垂直整合與3+3+3轉型策略的實踐。中時財經即時 ・ 12 小時前
台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調
瑞銀集團最新報告顯示，台灣百萬富豪數量達76萬人，全球排名第15，相當於每100位台灣人中就有3人是百萬富翁。網紅作家黃大米在社群平台分享朋友觀察到的真實富人形象，指出許多真正有錢的人外表往往低調簡樸，與大眾想像中的奢華形象截然不同。中天新聞網 ・ 9 小時前
于朦朧死因驚動龐大「人體產業鏈」？他們揭露化妝品、食品加工都有事
于朦朧死因驚動龐大「人體產業鏈」？他們揭露化妝品、食品加工都有事造咖 ・ 1 天前
華爾街唯一看空輝達分析師 原因與台積有關
[NOWnews今日新聞]根據外媒MarketWatch報導，在整個華爾街對輝達（Nvidia）幾乎一致看多的氛圍中，有一名分析師卻堅定保持看空立場，而他本人對此形容「感覺超棒。」這名「全華爾街唯一給...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
詐團慘了！黃金重量小數點標錯 騙500萬判沒收1.6億
詐團慘了！黃金重量小數點標錯 騙500萬判沒收1.6億EBC東森新聞 ・ 8 小時前
台美匯率聯合聲明效應！這數據預示新台幣31元大關爆失守危機
中央銀行上周五晚間發布「台美匯率聯合聲明」效應餘波盪漾。新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）在聲明出爐後跳升4角、來到30.75元，與收盤價31.15元出現4角落差；資深匯銀主管分析，海外法人看升台幣的預期濃厚，匯市周一開盤恐湧現升值壓力，新台幣31元大關爆失守危機。中時財經即時 ・ 50 分鐘前
租金連16年上漲！專家揭「合理租金算法」：租太貴一看就知道
近期有民眾指出，自己3年前以每月6800元租房，如今退租後發現房東重新上架，租金竟漲至7500元，漲幅超過10%，而且據...聯合新聞網 ・ 1 天前
房市崩落又崩落！全台預售屋單月成交剩2千棟 買氣創57個月新低
房市中的預售屋買氣持續崩落，全台9月僅揭露2084件，創57個月新低，年減達75%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售屋滯銷情況擴大，部分開發商恐面臨現金流壓力，市場供需失衡。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
這5「筆電代工台廠」值得買？大摩點名緯創逆風突圍 11月組裝量小升、AI訂單撐場面
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球筆電市況仍在盤整，但摩根士丹利最新報告透露新氣象。10月NB出貨只有1,010萬台，較上月大減16%，但11月組裝量預期將回...FTNN新聞網 ・ 1 天前
羅智強批迫害陸配、被中國通緝自作自受 沈伯洋：不愧是水準最低的立委
國民黨立委羅智強今（16）天質疑，欺壓陸配的民進黨立委沈伯洋，要立法院長韓國瑜保護他？沈伯洋則說，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。這種立委，才是真正的國安風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金融三業對中國曝險再度跌破8000億 續寫歷史新低
（中央社記者蘇思云台北16日電）中國經濟成長放緩，連帶影響金融業投資與授信腳步，金管會統計顯示，金融三業截至今年9月底對中國曝險再度跌破新台幣8000億元大關、下降至7876.75億元，再創歷史新低，年減18.73%。金管會說明，中國房地產、債務風險增加，業者對授信、投資案持較審慎保守態度。中央社 ・ 6 小時前