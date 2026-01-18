川普狂掃1億美元債券 投資標的撞上政府監管引爆利益衝突疑雲

美國總統川普。 圖：美聯社／達志影像

[Newtalk新聞] 美國總統川普近期提交的最新財務揭露文件顯示，自2025年11月中旬至12月底期間，合計增購約1億美元的市政與公司債券，投資標的橫跨地方政府公債、公共醫療機構、公用事業，以及多家大型企業。相關布局曝光後，引發外界關注其投資行為是否涉及潛在利益衝突。

根據路透社報導，川普此次新增的企業債券投資中，包含各約200萬美元投入Netflix與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），合計400萬美元，投資時點恰逢兩家公司宣布併購計畫後數週。此外，他亦購入波音、西方石油及通用汽車等企業的公司債券，顯示其資產配置持續偏向固定收益商品。

事實上，川普近月來已多次擴大債券部位。文件顯示，他在2025年8月至10月間，便已購入至少8,200萬美元的各類債券，顯示其投資策略逐步加重穩定收益型資產配置，與其過往較具爭議性的投資風格形成對比。

然而，市場關注的焦點不僅在於投資金額規模，更在於相關標的是否與政府政策產生交集。Netflix目前正以約830億美元收購華納兄弟探索公司，該交易仍須通過美國監管機關審查。川普曾於去年12月表示，自己對是否放行該併購案「具有發言權」，此番言論與其同步持有兩家公司債券的行為，引發外界質疑是否存在利益未迴避的疑慮。

對此，白宮官員回應指出，總統的投資資產由第三方專業機構全權管理，川普本人及其家族成員並未介入或指示具體投資決策。不過，批評者仍認為，在涉及併購審查、能源政策、航空補助及汽車產業法規等高度政策敏感領域下，即便形式上符合法規，仍可能加深市場對政策透明性與資訊不對稱的疑慮，相關爭議恐再度延燒。

