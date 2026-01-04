川普狂發馬杜洛「雙手上銬照」！留言區秒變許願池：下個換習近平

國際中心／張尚辰報導

白宮公開馬杜洛被拘留的最新畫面。（圖／翻攝自X平台 @Rapid Response 47）

美軍3日據報導對委內瑞拉進行行動，並逮捕該國總統馬杜洛及其妻子。事後，美國前總統川普在個人社群媒體上分享馬杜洛被上銬、戴眼罩的照片，貼文曝光後，不少網友留言，甚至點名中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁，整個留言區彷彿成為一座大型「許願池」。

川普在自家社群媒體「Truth Social」發布馬杜洛在硫磺島號的照片，畫面中可見馬杜洛穿著輕便服飾，佩戴眼罩與抗噪耳機，雙手被上銬。貼文中寫道，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，並正將兩人押送離境。

廣告 廣告

網友紛紛點名普丁、習近平，希望川普可以將他們逮捕。（圖／翻攝自Vladimir Putin臉書、資料照）

隨後，川普在官方Threads帳號再次分享馬杜洛上銬的照片，並寫道：「馬杜洛在一艘船上！」該貼文曝光後吸引約65萬次瀏覽，不少網友留言，點名習近平、普丁、韓國總統李在明及伊朗領袖哈米尼，要求川普一一將他們逮捕。

對於此次行動，網友意見分歧。一些網友稱讚川普，「身為委內瑞拉人，我要向總統先生致以最誠摯的謝意」、「看到一位總統兌現競選承諾，解放受苦受難的人民，令人興奮和欣慰」。也有網友批評，「身為美國人，我認為這是戰爭罪行，完全錯誤」、「他們以這種方式攻擊一個獨立國家，是在濫用權力」。

更多三立新聞網報導

美軍突襲委內瑞拉！馬杜洛「遭上銬帶走」 官員曝：已逾40人喪生

春季訪美！高市早苗通話川普 日媒曝：可能談及中國圍台軍演

中共圍台軍演！日媒分析：牽制高市早苗「台灣有事」論

2025年全球軍力排名出爐！「美俄中」弱點曝光 台灣也入榜

