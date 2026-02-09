川普狂賀高市 私下怨拖延投資

日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日眾議院改選狂掃316席。美國總統川普同日送上祝福，大讚高市「風光完勝」，還說能為她和自民黨背書，是他莫大的榮幸。雖然川普的貼文處處透露出善意，但日媒指出，川普對高市政權「全面支持」的背後「暗藏怒火」。據傳，他私下非常不滿日本拖延5500億美元的投資，也期盼日本對美國給予回報。

川普8日發文，盛讚高市是備受尊重與歡迎的領袖，她果斷而睿智地決定舉行大選，最終獲得了巨大回報。他更放話，永遠力挺日本。

高市9日在X，由衷感謝川普的祝賀。她寫道，「我期待今年春天訪問白宮，並繼續與川普攜手合作，進一步加強日美同盟。」她並強調，美日夥伴關係建立在深厚的信任和緊密、強有力的合作之上，兩國同盟的潛力無限大。

美日元首的隔空互動，看起來相當熱絡。但《日本經濟新聞》9日指出，川普對高市政權抱持的，其實是期待與不信任並存的複雜心態。在他宣布力挺高市政權的前一天，日方便從美國政府相關人士口中得知，「川普對日本問題極度憤怒」。

據悉，川普不滿日本遲遲未落實，先前承諾的5500億美元對美投資。2國目前正協調以天然氣發電等3項計畫，作為日本對美首批投資案。美國商務部長盧特尼克原向川普保證，首案可在2025年底前敲定，但該案已從2026年1月底一延再延，如今甚至推遲至2月底。

川普因此加深疑慮，認為日本刻意拖延。再加上，美國聯邦最高法院對川普關稅政策的司法審理進度緩慢，這讓川普政府懷疑，「日本是否打算等最高法院裁決出爐後才決定投資，若關稅被判違憲，便將5500億美元承諾撤回？」

日本的盤算則有所不同。日方認為，若能率先在主要國家中，推動巨額對美投資，將有助於賣川普人情。但首批投資案的總投資額，可能超過6兆日圓，規畫作業需要時間。

報導稱，川普政府實際上也對高市政府釋出善意。據報，美國貨幣當局為抑制日圓過度拋售，已於今年1月啟動「匯率檢查」。一位美國高官坦言，他們「願向高市政府提供間接支持」，因為該政府在安全等問題上，與川普政府立場一致。

不過，川普要的「回報」是什麼？報導指出，美國貨幣當局透露，他們已敦促主張積極財政的高市政府，施政能更重視經濟基本面、維持節制。這凸顯了川普作為一名交易型領袖，他的力挺從來都非無償的。