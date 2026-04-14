川普狠嗆：沒我你當不上教宗！ 良十四世霸氣回應了

良十四世霸氣回應川普的批評。圖／東方IC

美國總統川普（Donald Trump）13日發文抨擊天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），說教宗良十四世軟弱又無能，還狠嗆「沒有我，你當不上這個教宗！」針對川普的挑釁，教宗良十四世沉穩回應，說自己不是政治人物，也拒絕口水戰，並強調絕對不會在世界和平和反戰相關議題上妥協。

川普罵：你能當上教宗要對我心存感激

綜合外媒報導，教宗良十四世在4月11日的一場祈禱儀式中，針對美國和以色列攻打伊朗的戰火，發表了譴責的言論，被外界認為是對川普的批評。川普13日在自家社群平台「真實社交」（Truth Social）發布長文，大罵不需要能接受伊朗有核武，或是譴責美國對委內瑞拉採取軍事行動的教宗。

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川普的發言中還提到，良十四世能當選教宗已經非常不可思議了，梵蒂岡天主教會選擇一名原本不在候選人名單上的美國人，都是因為想要和自己更方便的交流，所以教宗良十四世應該對自己心存感激。

良十四世霸氣回應：我是和平締造者

針對川普的批評言論，教宗良十四世說：「我不會參與口水戰這種辯論，我說的話也不是要為了攻擊任何人。我呼籲所有人尋求建立和平與和解橋樑的途徑，盡一切可能避免戰爭。」

教宗良十四世說，自己不懼怕川普政府，也不懼怕大聲宣揚福音，「我相信這就是我來到世上的使命，也是教會的使命。我們不是政客，我們處理外交政策的角度可能與他不同。但我確實相信福音的信息，我是和平締造者，我將繼續履行我認為教會在當今世界所肩負的使命。」



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