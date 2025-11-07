川普狠批裴洛西「邪惡女人」！ 嗆：她退休是對國家的貢獻

針對美國前眾院議長裴洛西將在任期結束後退休一事，美國總統川普語出驚人。（取自白宮Flickr）

美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布將於本屆任期結束後退休，結束長達38年的國會生涯。美國總統川普（Donald Trump）6日被問及看法時再度語出驚人，直言「她是個邪惡的女人」，更表示「我很高興她要退休了，我認為這是她對國家最大的貢獻」。

川普狠批裴洛西「邪惡又糟糕」 稱退休是「對國家貢獻」

川普接受訪問時指出，裴洛西在任內表現糟糕，對美國造成極大傷害與名譽損失，甚至形容她是「國家的負擔」。川普與裴洛西素來不和，兩人過去多次交鋒，裴洛西曾兩度主導對川普的彈劾案，第一次是在2019年指控他以烏克蘭軍援施壓政治對手拜登，第二次則因2021年國會暴動事件。川普在任內也經常以「瘋狂南西」（Crazy Nancy）來稱呼裴洛西。

從撕講稿到訪台灣 裴洛西的傳奇生涯劃下句點

現年85歲的裴洛西自1987年起擔任眾議員，是美國史上首位女性眾院議長，並在任內見證7任總統更迭。她最令人印象深刻的一幕，莫過於2020年川普發表國情咨文演說時，她當眾在背後撕毀講稿，成為美國政治史的經典畫面。

2022年，裴洛西更以議長身分訪問台灣，無視中國的警告與威脅，與時任總統蔡英文會面，引發北京強烈不滿並進行環台軍演，令她的政治生涯再添一筆歷史性篇章。

