川普猛攻半導體 台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，川普上任後對台灣半導體攻勢一波又一波，台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。（圖：取自台積電官網）

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，AI時代快速崛起也使得地緣政治緊張局勢加劇，牽動台灣半導體供應鏈發展。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

台經院今（6）日舉行「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，劉佩真在會中指出，川普今年上任後，對於半導體產業動作頻頻，台積電在全球晶圓代工技術領先，不論是性能、良率、客戶接受度，全面勝出，卻也成為美國覬覦台灣半導體業的頭號對象。

廣告 廣告

劉佩真指出，台積電已經做出大幅加碼投資美國的決策，且可豁免晶片關稅。從廠商面來看，台積電因投資美國總額不斷增加，未來先進製程在美生產比重拉高恐成定局；從產業面來看，供應鏈重組壓力可能弱化台灣本土半導體完整生態系，

劉佩真續指，隨著台廠加速赴美投資，半導體業對台灣經濟拉抬效果可能產生變化。不過以產業表現來看，2025年國內半導體業產值再創史上新高，同時年增率高於全球；特別是晶圓代工方面，台積電技壓群雄，是AI世代下僅次於美國人工智慧晶片大廠輝達的最大贏家。

劉佩真強調，川普2.0下的全球供應鏈重組是複雜而漫長的過程，涉及巨大的成本和調整，同時中美「邊打邊談」模式也成為新常態，將促使全球企業重新思考供應鏈的效率與韌性之間的平衡，並加速重塑地緣政治和經濟力量，對台灣是挑戰也是機遇。