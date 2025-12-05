川普獲FIFA和平獎 外界憂政治染指體壇

▲美國總統川普（Donald Trump）5日獲國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）頒發所謂的和平獎。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間5日出席2026年世界盃抽籤儀式，獲國際足球總會（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）頒發首屆和平獎，並在登台領獎時大讚此獎是他「一生獲得的最偉大榮譽之一」。對比今年稍早在諾貝爾和平獎慘遭滑鐵盧，頗帶有心理補償意味。

綜合《美聯社》等外媒報導，川普週五在華府出席2026年美墨加世界盃決賽週的抽籤儀式，加拿大總理卡尼（Mark Carney）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）也都有現身。因凡蒂諾在頒獎時，讚揚川普自回任白宮以來，為世界和平的斡旋做出不少努力，並促成包含中東地區在內，多個區域達成和平協議。

對此，川普則回應稱，獲獎是他一生最大的榮譽之一，強調美國拯救了數百萬人的生命、阻止更多戰爭爆發。

川普展開2.0總統任期後，便積極介入局部地區衝突，成功調停以哈戰爭，並持續推動俄烏達成和平協議。他在今年諾貝爾和平獎頒發前曾多次表示，自己理應獲獎。不過諾貝爾和平獎最終則由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得。

報導提到，FIFA這項和平獎是新設立的，打從設立初始，川普就被認為是熱門獲獎人選，尤其他與因凡蒂諾的關係日益緊密，後者也曾公開肯定川普促成加薩停火的努力，理應獲得諾貝爾和平獎。

分析認為，因凡蒂諾經常說足球是世界團結的紐帶，但這個獎項的出現，與FIFA過去專注於體育的傳統截然不同，也尚未公布評選的具體流程，有些高層甚至是透過媒體才得知此事。反對者質疑，因凡蒂諾為了討好川普而犧牲了政治中立性，將FIFA與川普的MAGA （讓美國再次偉大）綁在一起，這在短期內可能具有商業意義，但顯然會對足球運動的聲譽造成損害。

