川普獲FIFA和平獎 美國安戰略報告8次提台1／川普國安戰略報告「8度提台灣」 點出我國重要性

美國川普政府在白宮官網發布最新國家安全戰略報告。(The White House提供)

美國白宮5號公布最新版國家安全戰略報告，內容8度提及台灣，明確表示美國不支持任何片面改變台海現狀，並將遏止台海衝突，列為印太地區的首要戰略課題，強調美國需和盟友共同採取更多實際行動，並要求日、韓提升國防支出與集體防衛能力，以因應區域安全。

眾所矚目下正式公開，美國川普政府5號在白宮官網發布這份最新國家安全戰略報告，內容8度提到台灣。指出美國將保持軍事優勢，優先嚇阻針對台灣的衝突。而美國也不支持單方面改變台海現狀的行為，美國與台灣的互動中持續強調增加國防支出的重要性，另外也點出台灣受到高度關注，不只在半導體生產的主導地位，還有提供通往第二島鏈的直接通道。

日本TBS電視台新聞：「（報告）指出沖繩等南西諸島和台灣、菲律賓，組成的第一島鏈的防衛很重要，美軍無法單獨進行防衛。」川普這份新版國家安全戰略報告也指出，必須要求日韓增加國防支出，擴大提供美軍基地與港口的使用權，來增強嚇阻能力。

對此，日本外務省5號回應，日本已經在推進將國防支出提前提高到GDP的2%。日本外務大臣茂木敏充：「我們今後也會確認日美之間緊密合作，持續推進日美同盟的嚇阻力，還有強化應對能力。」川普的最新版國安戰略報告點出加強同盟國合作，就是要防堵中國威脅，不過中國官媒《環球時報》6號刊文指出，台海形勢正朝向符合兩岸人民共同利益的方向逐漸推進，川普擔心失去台灣牌可以打，所以才在報告上透露阻止這種變化的意思。





