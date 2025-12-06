川普獲FIFA和平獎 美國安戰略報告8次提台2／終於得到「和平獎」！ 川普獲國際足球總會頒和平獎

美國總統川普獲得國際足球總會頒和平獎。(路透社)

美國總統川普終於獲得「和平獎」了， 但不是由諾貝爾頒發。這是國際足球總會（FIFA）成立以來，首次設立「和平獎」，昨（美東5日）頒給了美國總統川普，表揚他為世界帶來希望和貢獻。頒獎典禮之後，國際足球總會也為明年參加世界盃的48支隊伍進行分組抽籤，還邀請到體壇巨星俠客歐尼爾和紐約洋基隊強打法官賈吉等人擔任抽籤嘉賓。

國際足球總會主席英凡提諾：「國際足協和平獎頒給第45和第47屆美國總統，有請唐納川普先生。」掌聲響起，這一刻等了好久，雖然不是諾貝爾的和平獎，但還是讓美國總統川普揪甘心。國際足球總會主席英凡提諾：「（和平獎牌）讓你隨時戴著去任何地方。」美國總統川普：「我現在就要把它戴起來。」國際足球總會首次設立「和平獎」，表揚為世界帶來希望的傑出人士，完全瞄準主辦國之一的美國而來。

美國總統川普：「非常感謝你，這真的是我一生獲得最大的殊榮之一。」另外兩位加墨主辦國領導人也到現場共襄盛舉。而重頭戲，2026世界盃分組抽籤儀式才要登場。主持人Kevin Heart和216公分的Shaquille O'Neal，最萌身高差成為全場笑點，活動還找來體壇大明星，MLB洋基隊重砲Aaron Judge、傳奇四分衛Tom Brady，還有冰上曲棍球球王Wayne Gretzky擔任抽籤嘉賓。

紐約時報廣場聚集大批觀看抽籤直播的球迷，主場華府的甘迺迪中心儘管下著大雪，也無法冰凍熱血球迷的心，大家都在期待到底誰會被分死亡之組。約旦球迷HASSAN SAADEH：「我們很興奮，這是我們（約旦）國家隊第一次打進世界盃。」約旦球迷BASSEL AL-AKOUR：「這個組合很難打，有阿根廷、阿爾及利亞還有約旦，我覺得是世界盃這次最難纏的組合之一。」本屆賽事首度擴軍到48支隊伍，全球從元首到球迷，全部都興奮到模糊。





