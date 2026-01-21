川普玩真的？美F-15E戰機、林肯號中東集結

▲美軍人員正在持續向中東集結，多架F-15E戰鬥機與航空母艦「林肯號」都在趕往中東，伊朗情勢依舊劍拔弩張。（圖／翻攝自美軍中央司令部的X）

[NOWnews今日新聞] 伊朗國內日前爆發大規模示威，美國總統川普（Donald Trump）曾多次威脅，美國不排除進行干預，但最終伊朗當局強硬鎮壓，平息了示威活動，而美國始終沒有出手。然而，美伊緊張並未緩解，川普自爆已經下令，若德黑蘭當局敢暗殺自己，「美軍會把他們從地球表面抹除」。與此同時，美軍人員正在持續向中東集結，多架F-15E戰鬥機與航空母艦「林肯號」都在趕往中東，中東情勢依舊劍拔弩張。

川普雖然未出手打擊伊朗，但他17日接受美國媒體《Politico》訪問時表示，「現在是時候為伊朗尋求新的領導層了」。伊朗當局痛批川普是煽動國內抗議的始作俑者，伊朗電視台還在日前重播了川普2024年在賓州造勢場合遭遇槍擊的資料畫面，並配文說「這次子彈不會射偏」，威脅意味濃厚。川普則直球對決，接受專訪時透露，已經發出通知，「一旦發生什麼事，我們就會把（伊朗）整個國家炸毀」。

川普20日於白宮舉行執政滿週年記者會，被問到伊朗問題時，川普明確指出，「軍事選項是否已被排除在外？並沒有」。川普重申伊朗當局暫緩處決抗議者，這是他決定暫緩對伊朗採取行動的原因，但是川普強調「我無法預測未來會發生什麼，只能拭目以待伊朗的下一步」。

川普並未排除軍事打擊伊朗的可能，事實上，根據軍事媒體《The War Zone》報導，美軍「林肯號」航空母艦戰鬥群已穿越馬六甲海峽，向西駛入孟加拉灣，據信就是要前往中東地區部署，不過，林肯號已經關閉應答器，目前處於「暗航」狀態。

另一方面，美軍F-15E戰鬥機也從英國雷肯希思皇家空軍基地（Royal Air Force Lakenheath）向東飛往中東，F-15E戰鬥機群是美軍中東地區的主力，曾在多次協助以色列抵禦伊朗無人機和飛機攻擊的任務中出動，F-15E戰鬥機的到來，意味著伊朗若對美國或美國盟友在中東的資產發動大規模攻擊，F-15E戰鬥機將能發揮防禦的關鍵作用。

美軍中央司令部拒絕就美軍在中東的兵力部署發表評論，但是21日中央司令部仍在官方X上發文證實F-15E戰鬥機已在中東基地就位。

同時，美軍飛往中東的C-17「全球霸王III」運輸機數量也有所增加。任何針對伊朗的軍事行動，都非常可能需要大量防空系統、物資和部隊的投入，這些都需要使用運輸工具。《The War Zone》報導強調，目前還不清楚美軍的集結是為了要對伊朗發動可能的進攻而做準備，或者只是為了防禦伊朗可能的攻擊而做準備。

根據以色列媒體報導，以色列當局認為，如果軍事行動能夠導致伊朗政權垮台，那麼付出代價是可以接受的，他們願意承受伊朗的大規模砲火攻擊。在去年與伊朗的12日戰爭之後，以色列攔截飛彈的庫存狀況讓人擔心，外界認為以色列可能並未替下一次伊朗的大規模襲擊做好萬全準備，然而，以色列總理納坦雅胡本週表示，準備好「採取伊朗前所未見的強硬行動」，並稱「沒有人能預測伊朗明天會發生什麼」，似乎備戰威脅意味濃厚。

