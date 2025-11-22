川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談
美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28點和平計畫」。金融時報22日報導，川普政府已告知烏克蘭及歐洲官員，這個計畫幾乎沒有談判空間。
美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）21日晚間在美國駐烏克蘭臨時代表戴維斯（Julie Davis）位於基輔的官邸舉行的一場氣氛緊張會議中，向歐洲大使與西方官員表示，他「樂觀認為現在是和平時機」，但警告華府不會展現太多彈性。一名出席的歐洲資深官員透露，他說：「我們不是在談判細節」，並形容會議氣氛「令人作嘔」。
據在場歐洲官員透露，討論很快陷入僵局。一位大使轉述，戴維斯向與會者表示：「雖然我們盡力支持烏克蘭持續作戰，但也有其極限。」她還指出：「有強烈跡象顯示俄羅斯擁有堅實的工業基礎，烏克蘭最終不得不達成協議，只是時間問題。」
據出席人士轉述，德里斯科遲到，發言中多次夾雜粗口。他說：「我們需要把這X事做完。」並補充：「美國武裝部隊熱愛並支持烏克蘭，但美軍的誠實評估認為，烏克蘭的處境非常不利，現在是達成和平的最佳時機。」他指出，安全保證將是美國協議的一部分，相關內容會在接下來幾天與歐洲及烏克蘭領袖討論。
一名與會的歐洲資深官員表示，戴維斯與德里斯科堅持要求澤倫斯基在美國感恩節假期前簽署協議。根據一名西方資深官員提供的會議摘要，德里斯科說：「我們的和平窗口很窄，川普總統現在就想要和平。廚房裡的人越多，處理起來就越難。」
與會的歐盟大使與官員形容美方訊息「令人震驚」。美國使館發言人未回應詢問，但一名在場美國官員表示，會議「積極、坦率且尊重」。他說：「交流很好，德里斯科部長盡可能完整回答了時間允許的所有問題。」
不過，一名西方官員指出，與會外交官普遍認為，美國正利用澤倫斯基因國內腐敗醜聞而陷入的政治弱勢，試圖快速推動烏克蘭接受協議。雖部分歐盟大使將美國提案視為俄羅斯的戰略勝利，但戴維斯反駁指出，美國估計俄軍開戰以來折損100萬兵力並不構成勝利。
在會議接近尾聲時，歐盟大使主張，比起此時達成協議，更應加大對俄羅斯的壓力。美方則回應，目前的提案是烏克蘭能期望的最佳方案。另一名知情歐洲資深官員說：「結果證明，這比我們想像的還糟。」
更多udn報導
MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic
日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票
82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」
月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」
其他人也在看
割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援
烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
影/俄軍祭出「黑科技」壓制？栗正傑：烏軍通訊癱瘓、戰線崩解
俄烏戰爭進入第4年，俄軍近期透過強化電子干擾，使烏軍前線通訊多次中斷，各地包圍戰陸續形成，退將栗正傑表示，烏克蘭缺乏有效「跳頻」反制技術，造成指揮鏈斷裂。中天新聞網 ・ 11 小時前
「公地放領」恢復！彰化人百年「與天爭地」血淚史曝光
總統賴清德昨天宣佈將恢復「公地放領」政策，目前政府已準備就緒，彰化縣目前共有172人有資格申請，總面積為58公頃，全都集中在濁水溪北岸，位置相當集中。原來百年前，這裡是濁水溪氾濫的荒地，他們的祖先移入開墾，闢為良田，國民政府來台接收，曾經部分撥給榮民，如今他們終於可以合法擁有這片土地。自由時報 ・ 12 小時前
法新：美官員證實和平計畫 將提供烏「北約模式」安全保證
美國媒體曝光美俄28點俄烏和平計畫，重點包括烏克蘭割讓烏東土地、不加入北大西洋公約組織、美國提供安全保證，以及俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭政策入法等。法新社報導，一名美國官員今天(21日)證實和平計畫草案內容，美國與歐洲盟邦承諾提供烏克蘭「北約模式」(NATO-style)的安全保證，承諾對未來攻擊做出回應。 根據美國媒體Axio日前披露的內容，「未來任何重大、蓄意且持續的武裝攻擊烏克蘭行為，都將被視為對跨大西洋共同體和平與安全威脅」，美國與其盟邦將相應反擊，包括動用軍事武力在內。 國際媒體陸續報導，美俄已商定俄烏和平計畫，根據美聯社報導的28點和平計畫草案內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 美聯社報導的草案內容還包括，烏克蘭不加入北約，俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭中央廣播電台 ・ 1 天前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 2 小時前
美俄私擬28點停戰協議曝光：逼烏克蘭「感恩節前」同意，不只要割地裁軍、戰後重建還得被抽回扣
美國正施壓烏克蘭接受一項和平計畫，該計畫要求基輔、放棄目前由其控制的大片領土，並向俄羅斯做出重大讓步，包括禁止北約（NATO）在未來進行任何擴張。這份多達28點的計畫，還提到將利用、被歐美凍結的俄羅斯資產，建立一個投資工具，並允許莫斯科重新加入八大工業國集團（G8）。《金融時報》在確認草案內文後，在報導中提到，這28條由美、俄兩國官員所草擬的條款，印證先前烏......風傳媒 ・ 1 天前
和平計畫逼烏讓步 川普：若烏不滿提案只能繼續戰爭
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普今天表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統將必須同意這項方案，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。中央社 ・ 14 小時前
不演了？再嗆澤連斯基「沒籌碼」川普逼割地限武：總有一天得接受
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國總統川普（Donald Trump）近期連番強壓烏克蘭，公開點名基輔必須盡快接受華府主導的28點和平方案，還設下一週期限。川普重申，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有牌可以打，若不滿意提案，烏俄戰爭只能繼續打下去，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的東西。」 川普21日下午在白宮表示，冬天逼近、戰線傷亡飆升，再加上烏克蘭多座能源設施遭到密集攻擊，所有跡象都說明戰爭必須趕快結束。川普指出：「我們已經有一份計畫。現在發生的事情真的很可怕。我們有一條通往和平的方法──或者至少我們認為有。」川普接著說：「他（澤倫斯基）最後必須喜歡這份計畫，如果不喜歡……那他們大概就只能繼續打下去吧。」 川普回憶，在今年2月於橢圓形辦公室會面的場景時就告訴澤連斯基，烏克蘭「沒有足夠的籌碼」讓戰爭完全照他的條件終結，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的事情。」川普指稱：「我認為他（澤連斯基）一年前、甚至兩年前就應該達成協議。最好的協議其實是戰爭根本不該開始。」 川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donba新頭殼 ・ 5 小時前
畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機
菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...聯合新聞網 ・ 1 小時前
川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動
綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達...CTWANT ・ 13 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 22 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 1 天前
美俄祕密磋商和平計畫 傳要求「烏克蘭割讓領土」引發歐洲關切
該和平計畫由美國國務卿馬可魯比歐（Marco Rubio）與特使史蒂夫維特科夫（Steve Witkoff）籌劃，雙方已密集與俄烏代表溝通，蒐集彼此可接受的方案內容。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）證實，美國總統川普（Donald Trump）已掌握此計畫，並表示支持。她強調：「這是對...CTWANT ・ 1 天前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
封鎖委內瑞拉！美軍艦擋路 俄油輪大轉彎掉頭
打之前，先封鎖？彭博21日報導，一艘原本開赴委內瑞拉的俄羅斯油輪，因美國軍艦擋道，只好掉頭回去。美國在加勒比海重兵集結，又頻頻打擊所謂的「運毒船」，美委兩國之間的緊張持續升溫。此次擋路事件，又引發川普政府是否想先行切斷俄國對委國燃料運輸的質疑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
28點和平計畫震驚烏克蘭！澤倫斯基內憂外患
[NOWnews今日新聞]美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，內容明確提到烏克蘭不可加入北約（NATO）；須承認克里米亞、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）為俄...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
慕尼黑協定翻版？川普「割地求和」方案引爆爭議！ 烏克蘭面臨最艱難抉擇
烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案，並將在未來幾天內與川普通話商討。然而，這份多達28點的終戰方案內容極具爭議性，要求基輔做出痛苦的讓步以換取和平，因此在烏克蘭和歐洲盟友間引發了強烈反彈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不寫「這條」 就拒絕通過! 不許倒退嚕越「紅線」 29國聯合抗議COP30成果文件
[Newtalk新聞] 《聯合國氣候變化框架公約》第三十次締約方大會（COP30）步入最終關鍵階段，各國在化石燃料逐步淘汰路線圖問題上的分歧，導致大會談判成果檔的敲定陷入僵局。 據英國《衛報》21 日報導，當地時間週五淩晨，巴西主辦方發佈最新談判成果草案《共同體決定》（Mutirão decision），推翻了本週二初稿版本中曾包含的一項備選方案，即擬啟動制定「逐步脫離石化燃料轉型」（transition away from fossil fuels）的潛在路線圖。最新文本不光刪除了與路線圖相關內容，甚至完全沒有提及「石化燃料」一詞。 而就在前一晚，《衛報》獲得的一封致大會主席國巴西的信函顯示，至少有 29 個在氣候峰會上支持逐步淘汰石化燃料的國家，聯名要求必須將路線圖納入談判成果，並威脅稱若最終協議不包含該承諾，將阻止任何協議的達成。 報導稱，這一強硬立場令關鍵談判的緊張局勢顯著升級。作為 COP30 主席國，巴西在起草新文本時正面臨來自多方的巨大壓力：沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國，以及印度等大型石化燃料消費國均要求刪除該潛在決議。 週四（20日），即大會關鍵的倒數第二天議程，部新頭殼 ・ 10 小時前
美國提和平方案 烏克蘭：不接受逾越「紅線」協議
（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭最高談判代表今天說，基輔不會接受任何逾越其「紅線」的協議。烏克蘭與歐洲盟友正緊急因應美國提出、內容偏向莫斯科利益的結束俄烏戰爭方案。中央社 ・ 1 天前