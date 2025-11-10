川普現身NFL常規賽 現場觀眾噓聲不斷

美國總統川普前往「華盛頓指揮官隊」（Washington Commanders）位於馬里蘭州西北體育館主場，觀看「華盛頓指揮官隊」與「底特律雄獅」（Detroit Lions）的比賽。現場觀眾席上同時爆出掌聲和噓聲。美聯社



美國總統川普週日（11/9）現身職業美式足球聯盟（NFL）比賽現場，是近半世紀以來首位現身NFL常規賽的現任美國總統。不過當川普出現在貴賓包廂，以及在中場發表談話時，觀眾席爆發連續且清楚噓聲，明顯對他表達不歡迎訊息。

川普週日飛往NFL「華盛頓指揮官隊」（Washington Commanders）位於馬里蘭州西北體育館主場，觀看「華盛頓指揮官隊」與「底特律雄獅」（Detroit Lions）的比賽。

遲到的川普在前半場後段才進場，當現場大型看板播放出川普抵達影像時，觀眾席上爆出噓聲。

不久後，川普在中場時間主持場上新兵入伍儀式，在他宣讀軍人宣誓詞供新兵跟讀時，觀眾的嘲笑與噓聲仍持續不斷。

目前並不清楚觀眾噓聲是否與前一天傳出的訊息有關。ESPN週六（11/8）引述一名「白宮資深官員」消息指出，川普希望「華盛頓指揮官隊」正在興建的主場體育館，未來將以他命名。該資深官員說：「這是總統想要的，所以很可能成真。」

「華盛頓指揮官隊」前稱為華盛頓紅人隊（Washington Redskins），1961至1996年以RFK體育場為主場。「華盛頓指揮官隊」正計畫在華府興建新球場作為主場。川普今年7月間曾揚言，除非指揮官將隊名改回紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新美式足球場的計畫。

川普週日受訪被問及「華盛頓指揮官隊」新球場時說：「他們將蓋一座很美麗的球場，而我也參與其中。我們會批准所有申請。他們現在的老闆喬許（哈里斯）非常棒，大家會看到一些非常棒的發展。」

川普今年2月成為美國史上第一位親自到場觀看NFL超級盃比賽的總統。他週日這天也成為半世紀以來，首位現場觀看NFL常規賽的在位總統。在他之前，只有1969年的時任總統尼克森和1978年的時任總統卡特到場觀看NFL球賽。

值得一提的是，在川普觀賽這天，「華盛頓指揮官隊」22 比 44 在主場輸給底特律雄獅隊（Detroit Lions）。

