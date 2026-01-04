川普生擒委國總統馬杜洛！綠委：中俄難干預美國後院

政治中心／楊佩怡報導

美軍在當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國，美國總統川普（Donald Trump）也發文證實；美國司法部長邦迪則表示馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」，強調這是對國際販毒犯罪的嚴正追究。對此，民進黨立委陳冠廷分析指出，此行動展現了美軍在情報掌握、指揮體系及區域控制上的高度成熟；同時也證明美國對西半球（自家後院）的掌控力依舊穩固。

廣告 廣告





馬杜洛睡夢中遭美軍生擒！綠委分析「軍事戰略」：中俄無法介入美國後院

民進黨立委陳冠廷分析指出，美國這次對委國的逮捕行動，證明了在情資整合與區域掌控上的絕對自信。（圖／陳冠廷國會辦公室提供）

根據《聯合新聞網》報導，民進黨立委陳冠廷針對美方逮捕馬杜洛行動做出戰略分析，他認為美方的逮捕行動不只是純粹的軍事成就，更是一場具備高度戰略與政治意涵的實力展現，證明了美國在情資整合與區域掌控上的絕對自信。即便委內瑞拉與中、俄關係深厚，但在美國「後院」面臨關鍵軍事行動時，中俄勢力顯然難以干預，顯示其在西半球的影響力仍受限。









馬杜洛睡夢中遭美軍生擒！綠委分析「軍事戰略」：中俄無法介入美國後院

川普在自創社群平台上PO出馬杜洛矇眼遭逮的畫面。（圖／翻攝自Truth@realDonaldTrump）

陳冠廷進一步指出，美方在空優掌控、情資整合及跨部門指揮上展現極高效率。行動不僅具備快速、精確，還有低風險外溢的特性，證明其指揮鏈運作已非臨時起意，而是長期的能力累積。此次逮捕行動像在向國際釋放明確訊號，美國具備隨時、迅速出手並有效執行的實力，進而達到「敲山震虎」的警示作用。同時透過成功的實力展示，為盟友提供信心保證，強化美國在全球關鍵時刻的領導力。





另外陳冠廷指出，台美在安全與戰略上的合作，根基在雙方高度的互信與穩定的關係。他認為，美國具備足夠的實力來穩固其在全球（包含印太與中南美洲）的戰略佈局及盟友體系，在此架構下台美雙方的互信將不斷提升，合作關係也會更趨緊密。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：馬杜洛睡夢中遭美軍生擒！綠委分析「軍事戰略」：中俄難干預美國後院

更多民視新聞報導

馬杜洛睡夢中遭逮「直送紐約」！預計1月5日受審

政黨最新民調曝光！民進黨好感度38.3%「超越藍白」

胡振東曝若台海開戰「美軍不登島」 他揭原因：美國看不下去

