川普生擒馬杜洛恐成北京對台範本？ 彭博：中國面臨風險遠超美國

委內瑞拉卡拉卡斯街頭的馬杜洛塗鴉。美聯社



美國總統川普對委內瑞拉發動突襲行動，將該國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審後，外界擔憂，此舉是否為中國國家主席習近平對台灣採取類似行動開創先例？但外媒分析，北京任何針對台灣的軍事行動，其面臨的風險將遠高於華府。

在中共解放軍上週甫舉行完「圍台軍演」，模擬圍困台灣主要港口、軍事基地與能源供應，甚至宣稱演練「斬首行動」數日後，川普（Donald Trump）對委內瑞拉實施海上封鎖，並閃電擒獲馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，引發外界對兩起事件的高度聯想。

新加坡南洋理工大學助理教授夏爾（James Char）指出，美國「綁架」外國領導人的行徑，可能強化北京對當前國際環境「強權即正義」的認知。

然而，彭博（Bloomberg）報導指出，對習近平而言，任何針對台灣的軍事行動，都將承擔遠超川普在委內瑞拉行動的潛在代價。因北京若企圖佔領或封鎖台灣，勢必面臨西方全面制裁，正如俄羅斯入侵烏克蘭後的處境，而這將對因房市崩跌而搖搖欲墜的中國經濟造成重創。

此外，川普對委內瑞拉石油的封鎖，主要傷害的是其最大買家：中國。但如果北京透過封鎖等方式限制台灣的先進晶片出口，這將對全球供應鏈造成廣泛破壞，引發更大規模的反彈效應。

新加坡外交部前常任祕書比拉哈里（Bilahari Kausikan）在臉書發文指出，中國不能指望對台行動不會引發任何實質反應，「無論你如何看待中國領導人，他們絕非賭徒，尤其是在賭注關乎中共（執政）合法性的時候。」

儘管習近平在中國軍事現代化方面取得重大進展，但其重組的軍隊尚未經歷戰火洗禮。同時，中國還要考慮在台海戰事中，可能面臨來自美國及日本、澳洲、南韓等盟友的對抗。

習近平5日會見愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）時，聲稱中國是「愛好和平，開放包容」的國家，呼籲各國恪守多邊主義，尊重《聯合國憲章》。報導認為，中國在馬杜洛被捕後的反應顯示，北京有意塑造自身作為「世界穩定燈塔」的形象，而非採取任何冒險舉措。

