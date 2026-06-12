川普生日前遭威脅？華府草坪驚現巨大「8647」 當局急調查

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美國總統川普80歲生日前夕，華府國家廣場（National Mall）草坪遭人刻出巨大數字「8647」，引發高度關注。由於「8647」近年被部分反川普人士用作政治口號，事件曝光後迅速升高為涉及總統安全的敏感案件。

美國華盛頓特區國家廣場11日出現疑似「8647」字樣，當局立即展開調查。（圖／路透社）

草坪驚現巨大「8647」字樣

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，根據現場畫面，位於國家廣場、靠近二戰紀念碑東側的大面積草坪出現「8647」字樣，從高空俯瞰格外明顯，但在地面並不容易辨識。監視影像顯示，相關字樣並非瞬間形成，而是在數天內逐漸浮現。在5日拍攝的照片中，仍未出現相關痕跡，但近日草坪顏色逐步改變，最終形成完整數字圖案。

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事件曝光後，大批執法人員趕赴現場調查。目擊者表示，11日下午1時左右，多輛緊急車輛封鎖周邊區域，而美軍金騎士（Golden Knights）跳傘隊當時也正在國家廣場執行降落任務。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）強硬表態表示，「任何參與、支持政治暴力或暗殺文化的人，都必須受到最嚴厲的譴責。」美國國家公園警察局則指出，目前尚未確定草坪變色原因，相關樣本已送交實驗室檢驗，以確認是否涉及化學藥劑或人為破壞。

近年來，「86」在美國俚語中常被解釋為「移除、趕走或消滅」，而川普是美國第47任總統，因此「8647」被部分人士用來表達反川普立場。今年4月，美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在社群媒體上傳一張用貝殼排成的「8647」照片，被控威脅川普遭起訴。

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