川普留逾1.5萬美軍「包圍」委內瑞拉 盧比歐：這不是戰爭

美軍3日凌晨將委內瑞拉總統馬杜洛夫婦押回美國受審，總統川普揚言「接管」該國，外界擔心美國是否即將發動侵略戰爭。美國國務卿盧比歐4日解釋，我們是在對抗販毒組織，而這不是一場戰爭，重申目前沒有美軍在當地駐紮。

美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦強行逮捕後，川普（Donald Trump）3日在佛州記者會上六度重申，要「接管」委內瑞拉的承諾，引發民主黨人及部分共和黨聯盟成員的擔憂和不安。

對此，盧比歐（Marco Rubio）在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上澄清，美國逮捕馬杜洛的主要目的是阻止毒品走私，強調與委內瑞拉沒有戰爭。「我的意思是，我們是在與販毒集團作戰，而不是與委內瑞拉作戰。」

民主黨人抨擊川普政府並未事先通知國會或尋求授權，盧比歐則駁斥相關說法，指此次行動類似於「過去40年來幾乎每一任總統都曾執行過的任務」，並不需要經過國會批准，強調目前沒有美軍駐紮在地面。

儘管如此，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）3日指出，仍有1.5萬名美軍部隊駐紮在委內瑞拉附近國家，另有10多艘軍艦在加勒比海保持高度戒備，「隨時準備投射兵力，捍衛美國以及我們在該地區的利益。」

川普4日在空軍一號上再度威脅代理委內瑞拉總統職務的副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），如果接下來的委內瑞拉政府官員不好好配合美國「修正」這個國家，美國或許會採取第二波軍事行動。

對此，羅德里格斯當晚發聲明向川普喊話，她說：「我們的人民和區域值得和平對話，而不是戰火。我們邀請美國政府，在國際法框架下攜手推動以共同發展為導向的合作議程，並強化持久的國際群體共存。」

