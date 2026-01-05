川普留1.5萬人部隊以防臨時總統「做錯事」 盧比歐解釋「這不是戰爭」

編譯張渝萍／綜合報導

在美國總統川普一聲令下，美軍3日轟炸委內瑞拉首都加拉加斯，並迅速將總統馬杜洛（Nicolás Maduro）逮捕運回紐約受審。事後川普雖稱美國「將暫管」委國，但目前委國由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）暫代總統。

川普4日便警告，羅德里格斯須聽從美國的話，還嗆聲：「若她不做正確的事，她將付出非常巨大的代價，可能比馬杜洛還要大。」此外，美官員也表示，華府仍在加勒比海部署一支1.5萬人的部隊，就是為了之後若羅德里格斯不配合美方要求，可能會再次進行軍事干預。

川普轟炸、暫管委國又逮總統，他自豪超越門羅主義，「這是唐羅主義！」（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

委國臨時總統對美國態度如何？

《衛報》4日報導，川普在活抓馬杜洛與妻子後，開記者會表示美國將「接管」委內瑞拉。

然而，目前是由副總統羅德里格斯暫代總統，掌管國家。

56歲的羅德里格斯3日事發後便宣誓效忠馬杜洛，並譴責其被捕是一起「暴行」。然而，《紐約時報》報導稱，川普政府官員數周前便將這位技術官僚視為潛在接班人與商業合作對象，部分原因在於她與華爾街及石油企業的關係。

川普4日便警告，臨時總統羅德里格斯須聽從美國的話，否則將付出代價。（圖／翻攝自X平台 @AlertaMundoNews）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾與羅德里格斯通話。川普告訴記者，羅德里格斯對盧比歐表示：「我們會做你們需要的一切。」川普說：「我認為她態度相當客氣，但她其實沒有選擇。」

川普如何威脅委國臨時總統？

川普4日也再度警告，若羅德里格斯（Delcy Rodríguez）不配合美方要求，仍可能再次進行軍事干預，「如果她不做正確的事，她將付出非常巨大的代價，可能比馬杜洛還要大。」美國官員則稱，華盛頓仍在加勒比海部署一支約1.5萬人的部隊，隨時可動作。

在首都卡拉卡斯，政府與軍方高層要求馬杜洛獲釋，但同時表態支持羅德里格斯作為過渡領導人，並呼籲恢復正常秩序。

國防部長羅培茲（Vladimir Padrino López）在電視演說中表示：「我呼籲委內瑞拉人民在接下來幾天恢復各種活動，包括經濟、工作與教育。」

馬杜洛兒子：會更團結支持父親

馬杜洛之子蓋拉（Nicolás Ernesto Maduro Guerra）在社群媒體流傳的一段音訊中表示，支持父親的人如今更加堅定：「他們不會看到我們軟弱，總統尼古拉斯・馬杜洛會回來的，他一定會回來。這當然是令人震驚的一天，我們都處於震驚之中。」蓋拉還稱，大家會上街頭、人民會動員，更團結。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子被逮，且已被運送至紐約。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

委國反對派怎麼說？

然而，不少委內瑞拉民眾早已受夠馬杜洛希望他下台。委內瑞拉反對派人物、流亡西班牙的岡薩雷茲（Edmundo González Urrutia）表示，馬杜洛下台是「重要的一步，但還不夠」。

岡薩雷茲在Instagram上表示：「這一刻代表了一個重要的進展，但仍不足以讓這個深陷危機的國家回歸正常。」

美國行動是戰爭嗎 盧比歐怎麼說？

在一連串電視訪談中，盧比歐淡化了入侵或佔領委內瑞拉的可能性。他對NBC表示：「這不是一場戰爭。我們是在對抗販毒組織，不是對委內瑞拉開戰。我們沒有美軍駐紮在地面。」

在一連串電視訪談中，盧比歐淡化了入侵或佔領委內瑞拉的可能性。（圖／翻攝自盧比歐X）

盧比歐還稱，美軍曾在卡拉卡斯停留兩小時，執行不需國會批准的「執法任務」。他強調：「這不是入侵，也不是長期軍事行動。」

盧比歐表示，美國將在委內瑞拉周邊維持一個「隔離圈」，阻止受美國制裁的石油油輪進出，以對馬杜洛的繼任者保持「槓桿壓力」。他說：「我們將根據他們的實際行動，而不是公開言論，來做出評估。」

他補充，美國擁有「多種影響手段」來回應委內瑞拉領導人是否做出「正確」決定，並稱委內瑞拉的主要盟友古巴是「一個巨大問題」，目前也「麻煩纏身」，但拒絕進一步說明。

