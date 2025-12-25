川普當起耶老接線員 梵蒂岡.伯利恆耶誕和平
12月25日是基督宗教的耶誕節，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞，24日在佛州海湖莊園，接聽孩童向北美航太防衛司令部（NORAD）撥打的電話，詢問有關耶誕老人的行蹤，對小朋友童言童語，川普回以政治金句。不只美國的川普政府，罕見上演一日和平，在梵蒂岡，天主教教宗良十四世首次舉行耶誕彌撒，並呼籲烏俄同意24小時停火；而在聖經中耶穌的出生地伯利恆，2年來首次立起耶誕樹，象徵加薩戰事畫下休止符。
全球跟著北美航太防衛司令部（NORAD），70年如一日追蹤耶誕老人環遊世界送禮的路徑。
美國總統 川普：「喂？」
美國總統川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），
美國第一夫人 梅蘭妮亞·川普：「喂？」
24日平安夜也在佛州海湖莊園，當一年一度的NORAD接線人員，幫忙接聽孩童call-in 。第一個來自奧克拉荷馬州4歲小孩的問題，「為什麼要追蹤耶誕老人？」
美國總統 川普：「我們追蹤耶誕老人在全球的行蹤，因為我們要確保他是好人。耶誕老人是一個非常好的人，我們要確保他沒有被滲透，確保我們國家不會被一個壞的耶誕老人滲透。」
對童言童語的詢問，川普有一套自己的標準回答，偶爾實話實答。
堪薩斯州8歲女童 vs. 美國總統 川普：「(耶誕老人還有多久會到？)OK，他現在人在瑞典。」
但兜兜轉轉，還是回到川普金句。
美國總統 川普：「耶誕老人需要好一段路程，才能到達你偉大的那一區，全球最偉大的那一區，因為你住在一個超了不起的地方。你想要耶誕老人給你什麼禮物？」
堪薩斯州8歲女童 vs. 美國總統 川普：「(喔，不要烟囪掉下來的煤炭)。喔，你不要煤炭，你說的是乾淨，又漂亮的煤炭。」
不過川普端出乾淨又漂亮的煤炭，被8歲女童婉拒，人家比較想要芭比娃娃、衣服和糖果。
美國總統 川普 vs. 10歲華盛頓州女童：「你想要什麼？(Kindle電子書閱讀器)。喔，很棒耶，你一定是一個高IQ的人，我們國家需要更多高IQ的人。」
今年耶誕節，川普說自己可以整天都接電話，一改過往耶誕期間，他會動動手指頭po文，批評政治對手。在這個節日，川普政府罕見上演一日和平。
而全世界信仰耶穌基督的天主教徒和基督徒，也在迎接這個神聖節日。法國巴黎聖母院（Notre Dame），舉行自浴火重生以來第二年的耶誕彌撒，而在梵蒂岡，約6000名信徒，佇立在兩側觀禮，路的中間，是現年70歲，首位美國籍的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）。他24日在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica），主持自今年當選以來的第一場平安夜彌撒。
良十四世在彌撒佈道上，提到耶誕節是「信仰、仁愛和希望」的節日，批評當前的經濟體系。
天主教教宗 良十四世：「一個扭曲的經濟體系，讓世人把人類視作商品。」
同時一貫關注弱勢族群。
天主教教宗 良十四世：「只要錯誤的夜，遮蔽天意的真理，那麼，『就沒有別人的空間，沒有兒童的、窮人的、陌生人的』。這一句已故教宗本篤十六世的話，是適時的一個提醒。拒絕一個人，就等同是拒絕上帝。」
而對戰事僵持近4年烏克蘭和俄羅斯，未能同意耶誕停火，良十四世呼籲，至少能實現24小時的和平。而在耶誕彌撒前，他以一貫非正式的親民作風，先在大殿前的廣場（St. Peter's Square）向信徒致意。這一天，即便下雨，無法進到大殿的成千上萬的信徒，仍在廣場撐傘，穿著雨衣，透過大螢幕觀禮。
鏡頭一轉，來到聖經中耶穌的出生地，以色列占領下的約旦河西岸（West Bank）伯利恆（Bethlehem），由耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa），在當地耶誕教堂（Church of the Nativity），主持傳統的耶誕午夜彌撒。
附近的標誌性馬槽廣場（Manger Square），則2年來首次豎立一棵裝飾著紅色和金色飾品的20公尺高耶誕樹。自2023年10月7日的加薩戰事以來，當地就沒有再舉行公開的耶誕慶祝活動，但隨著以哈脆弱的停火協議，進入第二個月，人潮回流。
拿撒勒（Nazareth）民眾：「我去年來過這裡，那時的氣氛充滿悲傷，但今天充滿喜悅。我從我所在的城市拿撒勒，把所有對這個神聖節日，耶穌誕生日的祝福，帶到伯利恆，也帶給全世界。這個節日將帶來真正的和平。」
不論何時，唯一的耶誕盼望，都是永永遠遠的和平。
