川普當面恐嚇澤連斯基! 現在不屈服達成協議 烏將損失更多領土

美國總統川普(右)與烏克蘭總統澤連斯基。 圖 : 翻攝自鳳凰網天下事

[Newtalk新聞] 美國總統川普 28 日在佛羅里達州海湖莊園會晤了烏克蘭總統澤連斯基，他還呼籲烏克蘭現在就達成協議，否則或將失去更多的領土。

在會晤結束後，川普與澤連斯基舉行了聯合記者會。川普說，他與澤連斯基的這次會晤非常棒，取得了進展，離達成協議更進一步，但是還有一些棘手的問題仍未解決。川普還說，在未來幾周內就能清楚知道俄烏戰爭能否結束。

當被記者問到「還未解決的問題中最棘手的是什麼」時，川普回應說，領土問題是最棘手的。烏克蘭的一些領土已經被佔領了，一些領土在未來幾個月也有可能被佔領，「你最好現在就達成協議。」

川普還說，烏克蘭人一直都在非常英勇地戰鬥，給俄羅斯造成了巨大的傷害。但是俄羅斯希望看到戰爭結束，烏克蘭也希望戰爭結束，「我認為，是時候結束戰爭了。」

在與澤連斯基談判的會議開始前 1 小時，美國總統川普(左)先致電俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

川普還說，戰爭導致很多勇敢的人死亡，這非常不幸，如果 2020 年美國大選沒有被「操縱和竊取」，他沒有下台，這場戰爭根本不會爆發。

美國強推新的和平計畫，以結束俄烏戰爭。美國最初推出的 28 點和平計畫遭到烏克蘭和歐洲強烈批評，經過多輪談判，美國和烏克蘭達成了一份 20 點和平計畫，烏克蘭 24 日公佈了該計畫全文。

20 點和平計畫在領土以及安全保障問題上的安排與 28 點計畫出入較大，俄方表示不滿。據悉，俄方堅持要求控制整個頓巴斯地區，而該地區目前仍有一部分仍掌握在烏克蘭手裡。

俄羅斯國家杜馬（議會下院）國防委員會第一副主席阿列克謝·茹拉夫廖夫表示，俄羅斯不會同意簽署烏克蘭總統澤連斯基提出的俄烏衝突解決計畫。茹拉夫廖夫指出，俄羅斯不應關注烏克蘭的計畫，一切都將在戰場上決定。他指出，俄軍擁有戰場優勢，烏克蘭的衝突解決提議幾個月後可能變得更加合理。

普丁27日表示，若烏克蘭不願意透過「和平手段」解決衝突，那麼俄羅斯將以武力完成軍事行動的目標。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

俄羅斯總統普丁 27 日在俄聯合部隊集群某指揮所與軍方官員會晤時表示，即便到今日，烏克蘭領導人仍然沒有急於和平解決衝突。若烏方不願和平解決這一問題，俄方將通過特別軍事行動以武力解決面臨的所有問題。

普丁指出，俄軍前線攻勢迅速推進。鑒於目前攻勢，俄方已無興趣等待烏方從其佔領區撤出。

