川普當面抱怨「需要時都不在」 北約秘書長坦承：考試不及格

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美國總統川普（右）8日與北約秘書長呂特舉行閉門會議。圖為兩人2025年10月22日在白宮會面。（美聯社）



美國總統川普8日在白宮會見北大西洋公約組織秘書長呂特。呂特希望此舉能平息川普因為伊朗戰爭對北約的不滿。不過，在兩人的閉門會議結束後，川普又在社群媒體發文抱怨北約沒有幫忙，顯然仍然耿耿於懷。

美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭，伊朗隨即報復，有效封鎖荷莫茲海峽，導致天然氣價格飆升，川普要求北約盟友國出手幫忙援助，卻未獲得回應，對此深感不滿。川普（Donald Trump）早在這次與呂特（Mark Rutte）會面前，就暗示要退出北約。

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根據美聯社，兩人會面後，川普在社群平台真實社交（Truth Social）發文，全部都用英文大寫，顯然仍十分不滿，「當我們需要北約時，他們都不在，而且如果我們再次需要他們時，他們也不會在」。而在兩人會面前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日稍早坦承，川普曾討論過退出北約的問題，「我認為總統將在數小時後，與秘書長呂特討論這個問題」。

川普8日在Truth Social發文抱怨北約。（取自TruthSocial@realDonaldTrump）

川普除了因伊朗戰爭對北約不滿，似乎也對北約對格陵蘭島的立場表達不滿，8日發文又提：「記住格陵蘭島，那塊管理不善的大冰原」。格陵蘭島是北約成員國丹麥的半自治領土，川普今年稍早一直主張要控制格陵蘭，但在與呂特會面後，撤銷了這個主張。

而自2月底伊朗戰爭爆發以來，川普對北約的施壓愈演愈烈。川普宣稱，確保荷莫茲海峽的安全不是美國的責任，而是依賴該海峽石油運輸的國家的責任，上週還對北約國家說，「去（荷莫茲）海峽那裏，占為己有」。

此外，北約盟友國西班牙和法國禁止或限制美國在伊朗戰爭期間使用其領空或聯合軍事設施，也讓川普十分不滿。不過，法國和西班牙及其他國家都同意在戰爭結束後，協助國際聯盟打通荷莫茲海峽。

北約秘書長：部分國家沒有通過考驗

川普過去與呂特的互動十分融洽，而兩人8日會面前，川普7日才宣布與伊朗協議停火兩週，條件包括重啟荷莫茲海峽。川普在宣布停火前，曾揚言要毀滅伊朗所有的發電廠和橋樑，並威脅「今晚有一個文明將滅亡」。

呂特在與川普會面後，接受有線電視新聞網（CNN）訪問，被問到是否認為北約國家在這場戰爭中受到測試，是否沒有通過測試。

呂特表示，「有些國家沒有通過測試，但是大部分的歐洲國家，也就是我們今天討論的，已經履行了他們之前對類似情形的承諾」。呂特表示，與川普有「坦承而開放的」討論，並說有跟川普提到，歐洲國家已經在後勤和其他方面提供幫助。

儘管川普揚言退出北約，不過美國國會在2023年通過一項法律，禁止任何美國總統未經國會批准退出北約，目前尚不清楚川普是否會挑戰該法。

川普長期批評北約，並在第一任期時就暗示要退出在1949年成立的北約。北約的成立是為了因應冷戰時期蘇聯對歐洲安全的威脅。北約有32個成員國，核心承諾是一項共同防禦協議，也就是任何一個成員國遭受攻擊，視同對所有成員國的攻擊。北約只在2001年美國遭受911恐怖攻擊後，動用過該協議。

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