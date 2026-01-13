川普發出革命號角！籲伊朗人「接管國家機構」 預告：援軍在路上了

首次上稿 01-13 23:41更新時間 01-14 06:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰火一觸即發！面對伊朗當局持續血腥鎮壓示威，美國總統川普13日在社群媒體上發出迄今最強烈的干預訊號。他不僅公開呼籲伊朗示威者「接管國家機構」，更以全大寫字母喊話：「援軍在路上了(HELP IS ON ITS WAY)。」

川普號召革命：接管你們的機構！

據《金融時報》報導，川普在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文，語氣激昂地向伊朗人民喊話：「伊朗的愛國者們，繼續抗議——接管你們的機構(TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS)！！！」

廣告 廣告

針對造成超過600人死亡的鎮壓行動，川普發出嚴厲警告：「記下那些兇手和施暴者的名字。他們將付出巨大的代價。」他在文末留下了極具暗示性的承諾：「援軍在路上了。」這番言論被視為美軍可能即將展開軍事，或其他形式實質介入的前奏。

談判破局？ 川普：停止殺人前拒絕見面

就在前一天，川普才透露伊朗領導層主動致電求和，但隨著鎮壓力度不減反增，川普的態度急轉直下。他在貼文中明確表示，已取消與伊朗官員的「所有會議」，直到針對示威者的殺戮停止為止。這意味著雙方原本可能進行的外交接觸已暫時破局。

川普的強硬表態引發全球市場恐慌，投資人擔憂美軍可能對伊朗發動攻擊。國際基準布蘭特原油(Brent crude)價格週二下午應聲大漲2.5%，突破每桶65.50美元(約新台幣2130元)，創下自去年11月以來的新高。

市場嚇壞 油價飆漲2.5%

川普11日曾表示，美軍正在審視對伊朗採取行動的「非常強大的選項」，並強調德黑蘭當局的鎮壓行為，已開始跨越紅線。

【看原文連結】

更多自由時報報導

伊朗私下求和？美軍轉入「待命模式」 1原因曝川普秘密外交端倪

伊朗政權完了! 德國總理：全球正見證「末日」倒數

自由說新聞》美國「掐喉伊朗、斷氣中國」？革命群眾不退專家：政權最脆弱時刻

「手無寸鐵」伊朗人民亟需國際支持 金獎異議導演促終結神權統治

