川普發威 台廠砸530億前進美墨

川普「美國製造」發威，經濟部投資審議會12月31日舉行114年度最後一場審查會，共放行10案16.9億美元（約530億台幣）對外投資。值得注意的是，其中近8成資金都與美國或墨西哥業務有關。以伺服器大廠緯穎科技擴建資料中心，仁寶電腦放大伺服器產能，這兩家公司金額最大。

反觀外商來台投資有3件，金額共60億台幣。全是透過「海外註冊、台灣掛牌」的KY控股模式進行，由英屬開曼群島註冊的控股公司，轉投資台灣公司。包括鴻海集團旗下，全球最大PCB廠臻鼎-KY，認購台灣子公司臻鼎科技新股，以及生技業者投資自己的大樹醫藥。

因此，封關前年度最後一次投審會議，以核准對外投資10件，總金額16.9億美元較受矚目。而其中7成7資金是跟美國、墨西哥擴張業務有關。除光寶科技增資越南公司等，到美國與墨西哥都各有3件，合計投資金額達13.05億美元。

投資規模較大的有2公司，一是緯穎科技，以2.2億美元增資墨西哥子公司WIWYNN MEXICO，從事雲端資料中心運算及儲存業務；另匯2.5億美元給美國雲端伺服器製造公司WIWYNN TECHNOLOGY，從事雲端資料中心，合計4.7億美元。第二是仁寶電腦，以4.25億美元增資美國子公司，做伺服器製造業務。

其他是鴻海精密有2筆，金額較小，各以1.07億美元、0.7億美元增資新加坡公司，間接取得墨西哥子公司股權，其他還有像是中鼎集團的興利開發，以2億美元增資美國工程公司。

經濟部投審司表示，鴻海這2樁股權買賣，主要是內部投資架構調整，並非賣給外人，一樣是看好墨西哥組裝代工與買賣業務。

至於台廠加大對美、墨投資，是否與川普美國製造政策有關，投審司沒給明確肯定，但表示這些電子大廠確實因應當地政策，陸續加碼美國與墨西哥業務。