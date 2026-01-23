川普發文喊「我救的」 特別感謝習近平批准！TikTok確定賣給美資

國際中心／記者彭光偉報導

川普發文感謝習近平批准TIKTOK交易, 並說自己救了TIKTOK。（圖／截圖自川普真實社群帳號）

TikTok於美國當地時間22日表示，中國母公司自節跳動已經將美國業務多數股權出售給非中國投資者團體，並將成立獨立美國實體公司，長達六年的法律訴訟終於畫下句點。美國總統川普也在真實社群平台發文，宣布TikTok交易案已達成最終協議。他表示很高興能協助保留TikTok。

川普在貼文中指出，TikTok將由一群「偉大的美國愛國者與投資者」持有，並將繼續成為重要的發聲管道。他提到，除了其他因素外，TikTok也是他在2024年總統大選中，獲得年輕選民支持的重要原因。他表示，希望未來長期使用TikTok的用戶能記得他的貢獻。川普還感謝副總統范斯及行政團隊協助促成這筆交易，形容這是一個具戲劇性且圓滿的結局。

川普還在文末特別感謝中國國家主席習近平批准這筆交易。川普表示：「他（習近平）本可以選擇另一條路（拒絕交易），但他沒有這麼做，我們對此決定表示感謝。」

