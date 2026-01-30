川普發文將提名華許接聯準會主席 過去曾反對降息近期發言轉鴿派

川普在自家社群Truth Social發文說：我非常榮幸地宣布，我將提名華許出任聯邦準備理事會主席。（圖片來源／CNBC畫面）

聯準會主席鮑爾的接任人選出爐，美國總統川普美東時間30日上午近7點在社群發文，宣布提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，美國各大新聞如《CNN》、《CNBC》、《彭博社》都以即時新聞報導此事。

華許曾以35歲之齡成為史上最年輕的聯準會理事，並於2006年至2011年間擔任聯準會理事、聯準會20國集團代表，以及理事會派駐於亞洲新興與已開發經濟體的特使。

廣告 廣告

曾是最年輕聯準會理事，川普宣布提名華許

川普在自家社群Truth Social發文說：「我非常榮幸地宣布，我將提名華許出任聯邦準備理事會主席。華許目前擔任胡佛研究所謝普德家族傑出經濟學訪問研究員，以及史丹佛大學商學研究所講師、也是杜肯家族辦公室有限公司（Duquesne Family Office LLC）執行長朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）的合夥人。

然而美國金融界有著不同的聲音，《彭博社》的一段受訪影片中，經濟學家 Neil Dutta提出疑問，華許是否為了爭取這個職位，近期似乎在公開場合變得比較支持降息（Dovishness），但這種「轉向」引發了現任主席鮑爾及其他聯準會官員的懷疑。

華許是典型的「傳統共和黨人」，其政見（如支持自由貿易）與川普的民粹主義和關稅政策（如撕毀全球貿易體系）存在顯著矛盾，在通貨膨脹問題上，華許曾主張聯準會應該更強硬的動作，支持升息，這和川普的訴求相牴觸。

華許被認為曾是鷹派，但近期立場轉為鴿派

美國也有媒體報導說，華許原本是支持高利率抗通膨的鷹派，但他這幾個月來公開支持降息，與川普保持立場一致。

還有，Neil Dutta 指出，華許最大的問題在於其「缺乏判斷力」，特別是在 2008 年金融危機期間表現不佳，這被視為他擔任主席的一大隱憂，Neil Dutta 認為，基於華許過去偏好緊縮政策的紀錄，他對美國勞工階級來說可能是一個潛在的威脅。

但川普也和華許有共同點，華許強烈反對過度嚴格的銀行監管（如《多德-法蘭克法案》）。川普雖然無法直接命令降息，但他需要華許來放寬對華爾街的監管，讓銀行更容易放貸，從供給面來刺激經濟。川普認為透過「鬆綁法規」帶來的經濟紅利，可以抵銷萬一華許要走「高利率」帶來的衝擊。

(原始連結)





更多信傳媒報導

最新》海鯤號下潛畫面首度曝光 卓榮泰酸在野黨：我們就是浮上來了

《住宅法》修法三讀通過 內政部將持續偕同地方政府推動租補、包租代管及社宅三軌並進

副總統蕭美琴到亞創中心無人機座談 強調非紅供應鏈、為國防預算被卡關安撫廠商

