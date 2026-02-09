川普發文砲轟超級盃！痛批Bad Bunny中場秀「史上最糟」且舞姿噁心

美國總統川普。

拉丁天王 Bad Bunny 在第60屆超級盃中場秀演出後評價兩極，美國總統川普（Donald Trump）隨即在自家社群平台 Truth Social 發文痛批演出「史上最糟之一」，直指表演內容不符美國價值，並再度抨擊 NFL 的新開球規則，引發話題。

川普的社群發文形容 Bad Bunny 中場秀：「完全沒有意義，是對『美國偉大』的侮辱。」並認為演出無法展現成功、創意與卓越的標準。他更直言，「沒有人聽得懂這個人在唱什麼，舞蹈動作噁心，對正在收看的年幼孩童尤其不適合。」

川普更批評這場中場秀是對美國的「當頭棒喝」，並指責主流媒體將會給予好評，是因為「假新聞媒體根本不了解真實世界」。他同時話鋒一轉，要求 NFL 立即取消「荒謬的新開球規則」，最後再度喊出「讓美國再次偉大」。

事實上，川普早在超級盃登場前，就曾向《New York Post》表達反對立場，批評選擇 Green Day 與 Bad Bunny 擔任表演嘉賓是「糟糕的決定」，認為此舉只會「散播仇恨」。

相較之下，Bad Bunny 長期公開反對 Trump 兩個任期的多項政策，包括移民措施。他在上週葛萊美獎頒獎典禮上，也曾發言批評政府的移民政策與執法手段。

雖然 Bad Bunny 在本次中場秀中未直接提及 ICE，但演出曲目中包含質疑夏威夷州權地位的歌曲，並在尾聲延續他於葛萊美獎傳達的訊息，李維球場（Levi's Stadium）的大螢幕上顯示：「比仇恨更有力量的，只有愛。」



