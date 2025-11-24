川普發文稱與習近平通話 隻字未提台灣

美國總統川普（左）與中國國家主席（右）10月30日於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社



中國官媒週一（11/24）深夜報導，中國國家主席習近平和美國總統川普通話，報導中聲稱川普向習近平表示，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。川普隨後在社群媒體發文表示和習近平通話，但隻字未提台灣，僅表示兩國關係「超級強勁」。

川普週一在社群媒體Truth Social發文表示，他和習近平的通話「非常好」，涵蓋烏克蘭、芬太尼和美國農產品等議題。川普說：「我們和中國的關係超級強勁（extremely strong）！這通電話延續我們三週前在南韓那場、非常成功的會面。自那場會面後，雙方在維持和實現承諾上有著顯著進展。」

他還說，習近平邀請他明年4月訪中，而他也邀請習近平明年底訪問美國。川普在發文中隻字未提台灣。

中國官媒新華社報導聲稱，川普在與習近平通話時討論了台灣問題、釜山的川習會與烏克蘭問題。新華社報導寫說：「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則向記者表示，這通持續約1小時的通話，聚焦在貿易議題上。李威特說：「我們對中方的表現感到滿意，而他們也有同樣的看法。」

川普和習近平上月30日在南韓的會面上達成了貿易協商框架。美方同意不對中國進口商品課徵100%關稅，而中方則暫緩實施稀土出口禁令。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent ）表示，希望能在感恩節前與中國達成稀土出口協議。

