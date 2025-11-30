川普發文警告「完全封鎖」委內瑞拉領空，美軍要動手了嗎？！1.5萬兵力集結加勒比海，加拉加斯超市爆發搶購潮

2025年11月29日清晨，美國總統川普（Donald Trump）在Truth Social敲下一段全部大寫的戰爭檄文，瞬間將加勒比海的緊張局勢推向了沸點：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販運者，請將委內瑞拉上方及周邊的領空視為全面關閉。」

這則貼文發出的時間點，恰逢感恩節假期週末，美國國防部的高層正頻繁穿梭於加勒比海盟國之間。《華盛頓郵報》指出，儘管從國際法理上，美國總統根本沒有權限「直接關閉」另一個主權國家的領空，但這可是來自白宮的警告，在實務上也往往被視為美軍發動攻擊的前奏——正如2011年歐巴馬政府對利比亞發動空襲前的劇本。這不僅是對馬杜洛（Nicolás Maduro）政權的最後通牒，更是一場將地緣政治博弈推向邊緣的豪賭。

推文外交下的戰爭陰影：從海上包圍轉向地面攻勢？

川普在社群媒體上發表推文、對馬杜洛政權發出威脅並非單一事件，而是川普第二任期對拉丁美洲強硬政策的總爆發。過去幾週，華盛頓與加拉加斯之間的口水戰已升級為實質的軍事對峙。美國南方司令部在該區域部署了近數十年來最大規模的兵力，包括15,000名美軍、以福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford）為首的十餘艘軍艦，已在波多黎各及加勒比海域待命。

就在川普發文的前幾天，美國聯邦航空總署（FAA）更發布警示，呼籲飛行員在委內瑞拉空域「保持高度警戒」，理由是「安全局勢惡化及軍事活動加劇」。更具指標性的是，川普政府在本週一將所謂的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為恐怖組織。美方長期指控該組織由馬杜洛及其高階將領把持，將委內瑞拉變成毒品轉運站。

儘管專家指出該組織並非傳統意義上的嚴密集團，但這一法律定性無疑為五角大廈提供了動武的法理依據——從單純的緝毒行動，升級為反恐戰爭。川普對美軍的感恩節談話更是直言不諱：「如果你們能用簡單的方法救人，那很好；如果必須用強硬的手段，那也沒問題。」川普更暗示，行動將不再侷限於海上攔截，「陸地上的行動雖然容易些，但很快就要開始了。」

馬杜洛的反擊：尊嚴與斷航的雙重博弈

面對北方的雷霆之怒，委內瑞拉強人馬杜洛選擇了典型的民族主義回擊。委國政府在Instagram上發布聲明，痛斥川普的指令是「針對委內瑞拉人民又一次奢侈、非法且不公正的侵略」，並強調「委內瑞拉不會接受任何外國勢力的命令或威脅」。作為對川普「封鎖領空」的回應，馬杜洛政府宣布單方面暫停每週與美國協商的非法移民遣返航班。有趣的是，當川普政府急於將無證移民送回委內瑞拉，他的軍事威脅卻直接切斷了這條遣返路徑。

更激烈的報復隨之而來。委內瑞拉內政部長、被視為政權二號人物的卡貝略（Diosdado Cabello）在電視上對國際航空公司發出最後通牒：「如果是主權決定，我們告訴航空公司：如果你們不在48小時內復飛，那就永遠別飛了。你們留著飛機，我們留著尊嚴。」

隨後，委內瑞拉當局真的撤銷了包括西班牙伊比利亞航空（Iberia）、葡萄牙航空（TAP）、哥倫比亞航空（Avianca）及土耳其航空在內等六家主要國際航空公司的營運權。這對於已經因經濟制裁而與世隔絕的委內瑞拉人民來說，無異於切斷了最後幾根通往外部世界的臍帶。

加勒比海的大棋盤：多明尼加成為前哨站？

在這場博弈中，美國並非孤軍作戰。包括國防部長彼得·赫格塞斯（Pete Hegseth）與美軍參謀首長聯席會議主席丹·凱恩（Gen. Dan Caine）將軍，近期頻繁造訪加勒比海盟國。赫格塞斯在訪問多明尼加期間，取得了關鍵性的戰略突破：多明尼加同意美軍「暫時」使用其主要的聖多明哥美洲國際機場（Las Américas International Airport）及聖西德羅空軍基地（San Isidro Air Base），用於軍機加油及人員物資運輸—這意味著美軍的空中打擊力量已推進至委內瑞拉的「家門口」。

凱恩則視察了位於波多黎各的美軍擴增部隊，並前往北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）——聯合特種作戰司令部的大本營。這一系列的軍事調動，加上自九月以來美軍在海上擊斃數十名涉嫌毒販的行動（儘管美方尚未公開證據證實死者確為太陽集團成員），都顯示出一場大規模軍事行動已是箭在弦上。

加拉加斯的魔幻寫實：超市裡的恐慌與「等待果陀」

當美軍攻勢似乎已經箭在弦上，對於普通委內瑞拉人來說，生活被切割成了兩個平行時空。《華盛頓郵報》指出，在其中一個時空裡，美軍戰鬥機在海岸線外護送戰略轟炸機，國營電視台不斷播放士兵對空鳴槍的愛國畫面，東加拉加斯的超市裡擠滿了搶購罐頭和清空貨架的人群，彷彿末日將至；但在另一個時空裡，加拉加斯隔天的街道又恢復了詭異的平靜，地鐵照常運行，小販照常叫賣，人們在不確定的恐懼中，被迫維持日常生活。

「週一的時候，街上空無一人，」一位因恐懼而不願具名的女性居民告訴《華郵》，「到了週三，這裡又變回了一個正常的國家。政府是玩弄情緒的專家，他們擅長淡化任何可能終結統治的威脅。」

這種「狼來了」的疲憊感瀰漫在整座城市。多年來的惡性通膨、水電短缺以及政治高壓，早已耗盡了人們的情緒起伏。一位加拉加斯的廚師無奈地說：「每次美國一開口，我們就開始燃起希望，想著也許這次馬杜洛真的要下台了。但什麼都沒發生。我們看過太多次了：什麼都不會發生。」

正如政治學家科萊特·卡普里萊斯（Colette Capriles）所形容的：「這就像是一部沒完沒了的肥皂劇，有高潮、有低谷，還有那永遠不會到來的『大結局』。」然而，對於那些滯留在機場的旅客來說，這不是肥皂劇，而是真實的夢碎。「我的孩子在哭，我已經一年沒見到我姐姐了，」上述那位女性居民看著航班被取消的通知如是說。

空中禁區的虛與實

川普的「推文禁飛令」在軍事與法律層面引發了激烈討論。前美國與委內瑞拉軍事官員指出，若美軍真的發動攻擊，目標可能鎖定委國軍事基地、馬杜洛的核心圈子，或是更精確地打擊古柯鹼精煉廠與機場跑道。然而建立一個真正的「禁飛區」（No-Fly Zone），卻需要龐大的軍事資源投入與持續的空中巡邏，這遠比發一則貼文來得複雜。

回顧2011年的利比亞情勢，當時美國是在聯合國安理會決議的授權下才得以實施。如今川普繞過國際多邊機制，直接以「反恐」和「緝毒」之名行事，無疑將面臨巨大的國際法爭議。更值得注意的是，儘管川普將行動與「毒品流入美國」掛鉤，但多位現任與前任美國官員私下透露，委內瑞拉產出的毒品絕大多數流向歐洲或加勒比海其他地區，而非直接進入美國邊境。這使得這場潛在戰爭的動機，更像是披著緝毒外衣的地緣政治清算。

隨著夜幕降臨加拉加斯，這座城市依然亮著燈火。美軍的偵察機仍在國際空域盤旋，馬杜洛的軍隊仍在邊境集結，數百萬委內瑞拉人只能在社交媒體的真假訊息流中，試圖拼湊出明天的模樣。川普的「大封鎖」究竟是談判桌上的極限施壓，還是戰斧巡弋飛彈發射前的最後警告？在這個充斥著迷因政治與實體火力的2025年末，答案或許就在下一則貼文中。​

