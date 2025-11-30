川普發文「全面封閉委內瑞拉領空」 張延廷爆玄機

美國總統川普在自家平台「真實社群」發文，警告航空公司與飛行員應將委內瑞拉領空及附近空域視為完全禁止。川普27日也曾表示，針對委內瑞拉販毒的「陸上行動」將很快展開。前空軍副司令張延廷認為，美國是要推翻委內瑞拉總統馬杜洛政權，但是內應力量被馬杜洛壓住了。

張延廷今(30日)在《中天辣晚報》節目中表示，美國的戰略目標非常清楚，就是要推翻委內瑞拉總統馬杜洛的政權。這戰略的施壓，美國的目標就是裡應外合， 結果戰略施壓有餘、強度夠，但是內應不夠，因為若內應夠就推翻了。內應不夠有三因素︰第一個因素，馬杜洛已經執政3年，整個掌握得很清楚，如今可說完全掌權；第二個因素，因為美國的極限施壓，是逐步來，結果現在馬杜洛在軍事動員，軍事動員完畢心理動員，軍事動員、心理動員之後、大家都警覺起來了，所以美國的極限施壓，效果就沒了；第三個因素，內應不夠，因為力量被馬杜洛壓住了。

張延廷認為，美國想要短時間讓馬杜洛下台， 或是有一番裡面政治上的這種巨變，可能性並不高，除非是大動干戈，但是若大動干戈，就有風險了，川普明年2026的諾貝爾和平獎就飛了。

政大國關中心兼任研究員嚴震生認為，川普不會真正動武，他就是恫嚇，也就是極限施壓，然後做一些逮捕毒梟的動作，但這些毒梟完全沒有看見任何證據就不見了。他認為，川普最終的目的是委內瑞拉的石油，如果今天造成委內瑞拉有些內部的動亂， 出現什麼政權轉移，也許需要美國進去。美國最喜歡到一個地方去重建，因為有很多商機。

