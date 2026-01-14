川普發最後通牒！伊朗反嗆「軍事干預藉口」 盟友憂出兵害石油運輸癱瘓

美國總統川普13日針對伊朗政府可能處決反政府示威者的傳聞發出極其嚴厲警告。（白宮提供）

美國總統川普13日針對伊朗政府可能處決反政府示威者的傳聞發出極其嚴厲警告。他在接受《CBS》採訪時明確表示，雖然尚未收到具體的處決報告，但若伊朗當局跨越這條紅線，美國將採取「非常強大」的行動，且不排除軍事選項。

川普強調，所謂行動的最終目標就是「勝利」，並主動提及過往擊殺蘇萊曼尼、撤換馬杜洛及襲擊伊朗核設施等成功案例，藉此暗示美方已做好採取「精準打擊」準備。隨後，川普更透過社群媒體鼓勵伊朗示威者持續佔領政府機構，並承諾「援助已在路上」，警告伊朗領導層必須為虐殺民眾付出代價。

面對川普的強硬喊話，伊朗政府迅速反擊。伊朗駐聯合國代表處指責美國的政策始終建立在「更迭政權」的幻想之上，認為美方是利用制裁與煽動騷亂來製造軍事干預的藉口。伊朗方面同時向聯合國遞交抗議信，指控川普公開煽動暴力已嚴重違反國際法，並強調伊朗人民將誓死保衛國土，美方的陰謀終將再次失敗。

然而，在緊張局勢升溫之際，美國的中東盟友卻傳出不同的聲音。綜合外媒披露，包含以色列及沙烏地阿拉伯在內的多個國家，目前正私下遊說川普政府暫緩軍事行動。以色列方面認為，伊朗政權目前尚未弱化到足以一舉崩潰的程度，此時若由外部發動攻擊，極可能激發伊朗內部的民族團結意識，反而對示威運動產生適得其反的效果。以色列建議美方應優先考慮提供通訊支援以突破網路封鎖，或採取網路攻擊等非傳統軍事手段。

與此同時，沙烏地阿拉伯、阿曼及卡達等海灣國家則從經濟與穩定角度表達憂慮。他們擔心美伊爆發衝突將癱瘓荷姆茲海峽的石油運輸，導致全球能源市場劇烈動盪，進而衝擊美國及全球經濟。特別是沙烏地王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman），為了保護其「2030願景」經濟計畫，極力避免區域陷入混亂，沙方甚至傳出將不允許美軍使用其領空對伊朗進行空襲。目前川普正密切關注示威傷亡數據，這將成為美方下一步行動的關鍵指標。

