川普發火了！不爽南韓國會卡協議 對韓關稅自15%調升至25%

國際中心／林昀萱報導

川普不爽南韓國會未批准協議，宣布調升南韓關稅。（圖／翻攝自白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）發火了！他今（27）日在社群媒體發文點名南韓未履行與美國達成的協議，因此將原本談妥的15%關稅調高至25%。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國的貿易協定對於美國來說至關重要，因此在每一項協定中都迅速採取行動，根據已達成的交易協議降低關稅，也希望貿易夥伴履行承諾。他話鋒一轉點名「韓國國會沒有履行與美國達成的協議」。

川普透露，2025年7月30日，他和南韓總統李在明達成對兩國都十分有利的協議，他並在2025年10月29日訪韓期間重申這些條款，但韓國國會至今未批准協議。「由於韓國國會沒有通過我們這項具有歷史意義的貿易協定，這當然是他們的權利，我在此宣布將韓國對汽車、木材、藥品以及所有其他互惠商品的關稅從15%提高到25%。」

